В Ульяновске на складе с мебелью произошел пожар на площади 4,2 тысячи квадратных метров

В тушении пожара задействовали 60 человек и 19 единиц спецтехники. Фото: скриншот с видео

В этот вторник, 9 ноября, в 16.10 по московскому времени в экстренные службы Ульяновска поступило сообщение о возгорании в промзоне Заволжского района – пожар вспыхнул на складе с готовой мебелью по улице Апполона Сысцова.

Прибывшие не место сотрудники МЧС зафиксировали, что горение происходит на площади 800 квадратных метров. Но из-за того, что внутри находилась деревянная мебель огонь быстро захватывал большую территорию. В итоге пожару был присвоен второй ранг сложности. Для его тушения пришлось подтягивать дополнительные силы. Всего в борьбе с огнем было задействовано 60 человек и 19 единиц спецтехники. Пламя сразу не сдалось и поглотило уже 4,2 тысячи квадратных метров. Создавалась угроза того, что оно перекинется на соседний склад. Дело могло обернуться худо. Ведь в нем хранится поролон. Но пожарным удалось его отстоять.

По информации МЧС Ульяновской области, в 18.39 возгорание было локализовано, никто не пострадал. Не пришлось даже проводить эвакуации, так как в момент пожара на складе никого не было.

Из-за сильного дым, а также из-за того, что всего в нескольких километров от горящего здания располагаются жилые дома, в районе происшествия начали брать пробы воздуха. На месте работает передвижная лаборатория. С помощью ее выяснят произошло ли во время возгорания превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ. Также предстоит выяснить и саму причину пожара.