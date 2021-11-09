В Минздраве Татарстана сообщили, что срок действия QR-кодов может быть пересмотрен

Действие сертификата о прививке, если придется, сократят до шести месяцев. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Если эпидемиологическая ситуация будет ухудшаться, то это может коснуться изменения процесса выдачи сертификатов о вакцинации. Об этом сообщил главный внештатный эпидемиолог Минздрава Татарстана Дмитрий Лопушов.

Если сейчас QR-код действует ровно год с момента второй инъекции вакцины, то в последующем этот срок может быть сокращен вдвое – до шести месяцев. Как объяснил Лопушов, это произойдет, в частности, при появлении и распространении новых штаммов коронавируса, которые будут отличаться от того же типа «Дельта».

НОВЫЙ СЕРТИФИКАТ

Также специалист Минздрава Татарстана объяснил, чем отличается новая форма сертификата о вакцинации от старой. Так, он имеет уже три раздела. Первый – данные о поставленной прививки из федерального регистра, второй – информация из регистра Минздрава о перенесенном ранее коронавирусе, третий – медотвод от вакцинации с указанием периода, на который он установлен. Только вот пока решается вопрос, каким образом врачи будут вносить данные о противопоказаниях к прививке.

Тем не менее сертификат для вакцинированных будет действовать в течение одного года, для переболевших – шесть месяцев, медотвод – от одного месяца до полугода исходя из поставленного врачом диагноза.

КОЛЛЕКТИВНЫЙ ИММУНИТЕТ

Что касается этого вопроса, то, по словам Дмитрия Лопушова, если существующие сейчас темпы вакцинации от коронавируса продолжат сохраняться и дальше, то его в Татарстане достигнут к январю 2022 года. Отметим, что ранее в Минздраве республики давали немного другой прогноз – коллективный иммунитет в регионе удастся достигнуть в декабре 2021 года.

Но несмотря на эти изменения в планах, Лопушов сообщил, что в Татарстане темпы вакцинации все равно хорошие, правда есть незначительный спад.

Так, если с момента введения в республики системы QR-кодов в день от коронавируса прививались более 30 тысяч человек в день, потом до 25 тысяч, то сейчас, по данным на 9 ноября, за последние учтенные сутки вакцинировались чуть более 18 тысяч человек. Всего же привит 1 710 821 житель Татарстана, а 1 137 552 из них сделали уже вторую инъекцию препарата. Таким образом, по подсчетам федерального оперштаба по борьбе с распространением коронавируса, в республике уровень коллективного иммунитета сейчас равен почти 40%. Напомним, что этот показатель должен быть равен 80%.

ВАКЦИНИРОВАННЫЙ МОЖЕТ БЫТЬ ИСТОЧНИКОМ ЗАРАЖЕНИЯ

Прививка от коронавируса не дает стопроцентной гарантии того, что человек не заразится им, еще раз напоминает главный внештатный эпидемиолог Минздрава Татарстана. По его словам, вакцинированный может быть источником заражения, но гораздо меньшей степени, если бы он не привился, да и в случае заболевания он переносит инфекцию гораздо легче – без тяжелых последствий.

Как объяснил Дмитрий Лопушов, антитела, которые сформировались после вакцинации, при попадании коронавируса в организм начинают работать сразу. Идет блокировка и тем самым снижается так называемая вирусная нагрузка.