В социальном приюте Татарстана шесть детей отравились антисептиком

Сейчас две девочки и четыре мальчика находятся под наблюдением врачей. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

ЧП в Мамадышском районе произошло еще 7 ноября, но широкой общественности об этом стало известно только после окончания нерабочих и праздничных дней. В тот злополучный вечер в социальном приюте для детей и подростков «Надежда» две девочки и четыре мальчика в возрасте от 13 до 17 лет взяли стоявший на входе в учреждения флакон с антисептиком.

Но вместо того, чтобы использовать его по назначению и обезопасить себя от заражения коронавирусом, дети разбавили антисептик водой и выпили, видимо, в надежде опьянеть. Но всем участникам этой «вечеринки» в итоге стало очень плохо, пришлось вызывать «скорую» и везти их Мамадышскую Центральную районную больницу. Сейчас дети находятся под наблюдением врачей.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «выполнение работ, либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», - сообщили в следственном комитете Татарстана.

Там полагает, что отравление детей произошло в результате ненадлежащего контроля со стороны администрации приюта за сохранностью антисептика. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

В свою очередь прокуратура республики взяло под контроль расследование уголовного дела об отравлении детей антисептиком.

- Надзорное ведомство проверит соблюдение требований законодательства об обеспечении безопасности детей в социальном учреждении и при наличии оснований примет меры реагирования, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Татарстана.

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