УМВД России по Ульяновской области предупреждает о необходимости быть бдительными!

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Несмотря на неоднократные предупреждения о необходимости проявлять бдительность, жители Ульяновской области по-прежнему становятся жертвами мошенников, которые под различными предлогами завладевают персональными данными граждан, в том числе реквизитами карт.

Телефонные аферисты стали применять новый способ психологического воздействия на граждан. Например, звонят от имени должностных лиц УМВД России по Ульяновской области и сообщают о расследовании уголовных дел по фактам мошеннических действий, после чего предупреждают о необходимости оказания содействия сотрудникам банка, которые перезвонят позже. Звонок от представителя правоохранительных органов убеждает граждан в серьезности происходящего, поэтому разговор с якобы сотрудником службы безопасности банка не вызывает подозрений и пострадавшие сообщают им реквизиты своих карт, включая защитные коды, воспользовавшись которыми, мошенники похищают денежные средства со счетов.

Некоторым ульяновцам мошенники от имени сотрудников МРЭО ГИБДД УМВД России по Ульяновской области предложили в качестве оказания гуманитарной помощи поступивший в МРЭО растаможенный товар: постельное белье, чистящие средства, памперсы, необходимые для хозяйственных нужд. Войдя в доверие, мошенник в ходе дальнейшего телефонного общения договаривался о встрече, а потом сообщал о неожиданно приехавших проверяющих и просил приобрести для них алкогольные напитки и пополнить телефонные счета, обещая возместить затраты при встрече. После получения желаемого мошенники переставали выходить на связь.

УМВД России по Ульяновской области обращает внимание на то, что сотрудники полиции не будут по телефону сообщать о расследовании уголовных дел, утечках данных и тем более не станут переводить звонки на банковских работников.

Набирает обороты мошенничество с поддельными чеками онлайн-оплаты. Злоумышленники в качестве подтверждения оплаты товара предъявляют владельцам скриншоты якобы сделанных онлайн-переводов об оплате, сгенерированных специальной компьютерной программой в режиме реального времени. Причем фейковые чеки совершенно неотличимы от настоящих.

Чтобы не стать жертвой подобного мошенничества, передавайте товар новым владельцам только после поступления оплаты на вашу карту или настаивайте на оплате наличными.

Взломы страниц аккаунтов в социальных сетях - распространенный способ мошенничества. Если вам пришло сообщение от друзей или родственников с просьбой о даче денег в долг, не поддавайтесь первоначальному порыву. Чтобы проверить правдивость полученной информации с просьбой о помощи, достаточно позвонить этому человеку и уточнить, действительно ли ему необходима финансовая поддержка.

Если связаться по телефону нет возможности, задайте в СМС-переписке вопрос, на который точно сможет ответить только ваш знакомый. Такие меры позволят избежать мошенников в сети.

Пресс-служба УМВД России по Ульяновской области.