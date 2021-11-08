Конкурс рисунков детей-инвалидов «Пусть всегда будет Солнце!»: обзор работа участников от 8 ноября

Вероника Гришанова живет в Лениногорске, ей 15 лет. Свой патриотичный рисунок назвала «Защитник нашей Родины».

Вероника смелая и очень трудолюбивая девочка. Несмотря на серьезный диагноз и большие проблемы с передвижением, она идет только вперед с надеждами на лучшее. У нее все получается. Поддержка родных и близких людей дает силы и уверенность в завтрашнем дне.

Максиму Султанову тоже 15 лет. Он из Мензелинска. Его рисунок называется «Веселое солнышко». Оно, и правда, получилось очень веселым!

Максим воспитывается в школе-интернат, имеет статус ребенка-сироты, оставшегося без попечения родителей. В свободное время увлекается рисованием, музыкой.

Напоминаем, что конкурс «Пусть всегда будет Солнце!» стал возможен благодаря поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Тематика детских работ может быть любой. Возраст участников - от 3 до 16 лет. Конкурс предназначен для детей с ОВЗ, проживающих в Татарстане.

Редакция ждет новые заявки.

Подать заявку можно по ссылке.

Там же заполняется форма и прикрепляется рисунок (не более двух).

Срок подачи до 14 Ноября (но желательно как можно раньше). Затем рисунки будут опубликованы на сайте «Комсомолки», где и пройдет народное голосование, которое завершится 15 декабря. По его итогам будут объявлены победители. Лауреаты конкурса получат денежные призы и дипломы.

Оригиналы детских работ «Комсомолка» ждет по адресу:

420080, Казань, пр. Ямашева, д.10, офис 301

Присылайте творческие работы своих детей. Рисуйте и выигрывайте!