Конкурс рисунков детей-инвалидов «Пусть всегда будет Солнце!»: обзор работ участников от 7 ноября

Так, в редакцию «Комсомольской правды» пришла заявка от Василисы Смирновой. Ее рисунок называется «Домашнее животное, которое я люблю»

Живет девочка в Елабуге, посещает специализированный садик «Снежок». В ноябре ей исполнится пять лет. Она почти не разговаривает. Но очень любит рисовать фломастерами, красками или просто карандашами.

А вот Нике Трофимычевой всего три года. Ее рисунок называется «Раннее утро».

Мама рассказывает о Нике:

«Никуша родилась очень рано и всего 900 граммов. Наша малышка учиться ходить ножками, очень любознательная, ходит в садик для неходячих деток и самая замечательная девочка на свете».

Напоминаем, что Конкурс «Пусть всегда будет Солнце!» стал возможен благодаря поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Тематика детских работ может быть любой. Возраст участников - от 3 до 16 лет. Конкурс предназначен для детей с ОВЗ, проживающих в Татарстане.

Редакция ждет новые заявки.

Подать заявку можно по ссылке.

Там же заполняется форма и прикрепляется рисунок (не более двух).

Срок подачи до 14 Ноября (но желательно как можно раньше). Затем рисунки будут опубликованы на сайте «Комсомолки», где и пройдет народное голосование, которое завершится 15 декабря. По его итогам будут объявлены победители. Лауреаты конкурса получат денежные призы и дипломы.

Оригиналы детских работ «Комсомолка» ждет по адресу:

420080, Казань, пр. Ямашева, д.10, офис 301

Присылайте творческие работы своих детей. Рисуйте и выигрывайте!