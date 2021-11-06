Участник конкурса для детей-инвалидов «Пусть всегда будет Солнце!» Райян Насретдинов научился рисовать, когда ему еще не было и года

В этот раз в редакцию «Комсомольской правды» в Татарстане на конкурс рисунков детей-инвалидов «Пусть всегда будет Солнце!» поступила работа шестилетнего Райяна Насретдинова из Зеленодольска.

Мама рассказывает о своем сыне:

«Райян очень любит рисовать с ранних лет. Помню, ещё года ему не было, мы учились с ним рисовать пальчиковыми красками. С тех пор у нас любовь к этому виду художества».

Райян мечтает об игрушечной парковке для машин. Свой рисунок мальчик назвал очень содержательно:

«Пусть всегда будет солнце!

Пусть всегда будет небо!

Пусть всегда будет мама!

Пусть всегда буду я!»

Напоминаем, что конкурс «Пусть всегда будет Солнце!» стал возможен благодаря поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Тематика детских работ может быть любой. Возраст участников - от 3 до 16 лет. Конкурс предназначен для детей с ОВЗ, проживающих в Татарстане.

Редакция ждет новые заявки.

Подать заявку можно по ссылке.

Там же заполняется форма и прикрепляется рисунок (не более двух).

Срок подачи до 14 Ноября (но желательно как можно раньше). Затем рисунки будут опубликованы на сайте «Комсомолки», где и пройдет народное голосование, которое завершится 15 декабря. По его итогам будут объявлены победители. Лауреаты конкурса получат денежные призы и дипломы.

Оригиналы детских работ «Комсомолка» ждет по адресу:

420080, Казань, пр. Ямашева, д.10, офис 301

Присылайте творческие работы своих детей. Рисуйте и выигрывайте!