Конкурс рисунков среди детей-инвалидов «Пусть всегда будет Солнце!»: обзор работ участников от 5 ноября

Так, от учеников ГБОУ «Лаишевская школа-интернат для детей с ОВЗ» пришло сразу несколько заявок, чему редакция «Комсомольской правды» в Татарстане очень рада.

Алина Садыкова, которая учится в девятом классе, отправила на конкурс сразу два рисунка: «Весна» и «Счастливое детство».

«Весна».

«Счастливое детство».

Алина хорошо учится. В свободное время любит рисовать.

Максим Николаев также ученик девятого класса. Свой рисунок он назвал «Весна в горах». Максим увлекается спортом. И Алине, и Максиму – 15 лет.

«Весна в горах».

Лиана Чернова помладше: ей 14 лет, она ученица седьмого класса. Ее рисунок называется «На море».

«На море».

Лиана хорошо учится. В свободное время рисует и занимается танцами.

Напоминаем, что конкурс «Пусть всегда будет Солнце!» стал возможен благодаря поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Тематика детских работ может быть любой. Возраст участников - от 3 до 16 лет. Конкурс предназначен для детей с ОВЗ, проживающих в Татарстане.

Редакция ждет новые заявки.

Подать заявку можно по ссылке.

Там же заполняется форма и прикрепляется рисунок (не более двух).

Срок подачи до 14 Ноября (но желательно как можно раньше). Затем рисунки будут опубликованы на сайте «Комсомолки», где и пройдет народное голосование, которое завершится 15 декабря. По его итогам будут объявлены победители. Лауреаты конкурса получат денежные призы и дипломы.

Оригиналы детских работ «Комсомолка» ждет по адресу:

420080, Казань, пр. Ямашева, д.10, офис 301

Присылайте творческие работы своих детей. Рисуйте и выигрывайте!