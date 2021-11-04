Конкурс рисунков детей-инвалидов «Пусть всегда будет Солнце!»: обзор присланных работ от 4 ноября

Дети разных возрастов дружно взялись за карандаши и кисти. Рисунки получились добрыми и улыбчивыми. И на каждом из них – солнце – источник тепла, любви и жизни.

Леня Антипов, ученик 5 класса. Он из многодетной семьи. Мальчик очень добрый, отзывчивый, ответственный. У Лени много друзей, с которыми играет, гуляет во дворе. С малых лет у него развито чувство прекрасного. Очень любит рисовать, любит животных. Мальчик посещает кружок по ИЗО «Волшебные краски» ЦДТ «Килэчэк».

Полина Иванова, ученица 8 класса. Полина живет в опекунской семье. Девочка добрая, застенчивая. Полина любит читать, рисовать. И очень радуется, когда у нее получается красивый рисунок.

У Анастасии Даниловой два рисунка на одну тему – про улыбку.

Улыбайтесь это просто! О себе Настя сообщила: «Я очень люблю рисовать».

Айдар и Ильшат Замалетдиновы в своих рисунках главным планом вывели солнышко. Это отзывчивые и жизнерадостные мальчики, которые всем желают солнечного счастья.

Работа Ильшата Замалетдинова.

Работа Айдара Замалетдинова.

Фируза Яруллина - очень спокойная и добродушная девочка. Всегда улыбчивая. Любит животных, особенно кошек и собак. Бережно относится к природе. Несмотря на свои двенадцать лет, помогает маме и папе. В свободное время рисует природу.

Артём Степанов - очень добрый и весёлый мальчик. У него есть друзья, с которыми он общается и играет в школе. Артём также, как и Фируза, любит животных, особенно кошек и собак. В свободное время рисует, читает.

А Егор Софронов, 7 лет, нарисовал солнечный зайчик в ладошке.

Напоминаем, что конкурс «Пусть всегда будет Солнце!» стал возможен благодаря поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Тематика детских работ может быть любой. Возраст участников - от 3 до 16 лет. Конкурс предназначен для детей с ОВЗ, проживающих в Татарстане.

Редакция ждет новые заявки.

Подать заявку можно по ссылке.

Там же заполняется форма и прикрепляется рисунок (не более двух).

Срок подачи до 14 Ноября (но желательно как можно раньше). Затем рисунки будут опубликованы на сайте «Комсомолки», где и пройдет народное голосование, которое завершится 15 декабря. По его итогам будут объявлены победители. Лауреаты конкурса получат денежные призы и дипломы.

Оригиналы детских работ «Комсомолка» ждет по адресу:

420080, Казань, пр. Ямашева, д.10, офис 301

Присылайте творческие работы своих детей. Рисуйте и выигрывайте!