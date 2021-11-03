Участник конкурса рисунков детей-инвалидов «Пусть всегда будет Солнце!»: «Рисуя, я могу выложить все мысли и идеи на листке»

Кириллу Травину 16 лет. Он живет в Казани, в приемной семье. Его рисунок называется – «Мы на солнышке лежим».

О себе Кирилл рассказывает:

«Я очень люблю рисовать. Уже с детства воспитатели в детском доме просили меня нарисовать то стенгазету, то открытки. Поэтому любовь к рисованию у меня с детства. Рисуя, я могу выложить все мысли и идеи на листке. Рисование — это мое хобби. Очень рад принять участие в таком замечательном конкурсе».

Напомним, что Конкурс «Пусть всегда будет Солнце!» стал возможен благодаря поддержке Президентского фонда культурных инициатив и имеет денежный призовой фонд. Тематика детских работ может быть любой. Возраст юных участников - от 3 до 16 лет. Конкурс предназначен для детей с ОВЗ, проживающих в Татарстане.

Редакция ждет новые заявки.

Подать заявку можно по ссылке.

Там же заполняется форма и прикрепляется рисунок (не более двух).

Срок подачи до 14 Ноября (но желательно как можно раньше).

Затем рисунки будут опубликованы на сайте «Комсомолки», где и пройдет народное голосование, которое завершится 15 декабря. По его итогам будут объявлены победители. Лауреаты конкурса получат денежные призы и дипломы.

Оригиналы детских работ «Комсомолка» ждет по адресу:

420080, Казань, пр. Ямашева, д.10, офис 301

Присылайте творческие работы своих детей. Рисуйте и выигрывайте!