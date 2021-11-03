Залечь на дно в Полярном: новая глава приключений Пореченкова на суровом Севере

Фото: ТНТ

История про столичного криминального авторитета, который сбежал от проблем на Север, настолько увлекла зрителей, что «Полярный» просто не мог обойтись без продолжения. И самый взрослый, но при этом очаровательно смешной сериал ТНТ возвращается со вторым сезоном.

Витя Мясник (Михаил Пореченков) уже обосновался на севере, и новая жизнь его вполне начала устраивать. У него собственное хозяйство, а само он вообще превратился буквально в лучшего фермера Заполярья. У вити большие планы: он готовится к расширению и строительству рядом с Полярным туристического городка. И в личной жизни всё тоже прекрасно: главный герой намеревается сделать предложение своей возлюбленной.

Но Москва находит Мясника даже в Полярном. В городок заявляется чиновница из столицы Раиса Борисовна (Мария Кравченко). Она работает кризис-менеджером и шокирует мэра (Ян Цапник) неожиданным решением «сверху»: в Полярном будут строить мусорный полигон. И всё бы ничего, но на карте новый объект пересекается с фермой Вити Мясника, который в отличие от чиновников-приспособленцев на поводу у дамы на шикарной машине идти не намерен. Главный герой начинает очередную битву за правду и справедливость.

Фото: ТНТ

Если первый сезон сериал по своему антуражу чем-то напоминал другие северные криминальные истории вроде «Лиллехаммера» или «Фарго, то сейчас история приобретает уже свой исключительный вид. Теперь это действительно глубоко русская тема: во-первых, с классическим «у кого правда, тот и сильнее», во-вторых, с проблемами, которые поднимает сериал. Ведь из-за засилья мусорных полигонов, которые, как правило, строят где-то подальше от Москвы, страдают многие регионы России. И создатели сериалы пытаются открыто говорить об этом. Строительства полигона – сюжетообразующая тема для второго сезона «Полярного», и развязка этой истории неизменно будет проецироваться на множество реальных историй, происходящих по всей стране.

Единственное отличие реальности от сериала разве что в том, что в «Полярном» есть настоящий герой. Эдакий богатырь Илья Муромец, с которым сам сравнивает своего героя Михаил Пореченков. Сравнение точное. Ведь, как и любому русскому человеку в любом русском городе, Вите Мяснику приходится наводить порядок в ручном режиме, иначе это не работает: и отморозков усмирять, и начальника котельной к моржеванию принуждать, и потоп из кипятка устранять. Он проходит этот квест, как богатырь: выпутываясь то из одной ловушки, то из другой, выбирает верные ходы и лексику. Преодолевая препятствия, Витя Мясник постепенно раскрывает и себя, и окружающих тоже — ширма маскулинности спадает, грубая психика выправляется, а полярный круг из замкнутого и порочного обращается в спасательный.

Фото: ТНТ

Быт северян воссоздан максимально скрупулезно, не зря проект снимали несколько лет, дотошно вытачивая каждую деталь и извилину характеров героев. Живописные места Кольского полуострова контрастируют с интерьерами квартир персонажей — если происходящее снаружи завораживает, то внутри домов все только удручает: все застыло и не менялось с начала 90-х, хотя действие сериала происходит в наше время. Черный социальный юмор практически не надо придумывать — герои уже живут внутри него. Полицейские (одного из них играет звезда «Реальных пацанов» Антон Богданов) здесь слушают СD-проигрыватели, а люди набирают воду в колодцах. От трагичного до комичного рукой подать, и персонажи смотрят на окружающую их тщету с юмором, проматывая места, где надо бы поплакать. Несмотря на то, что северян принято считать суровыми, на поверку местные жители оказываются радушными и гостеприимными.

Как и в первом сезоне, съёмки сериала проходили в Мурманской области, в районе Хибинских гор. Завораживающие виды Заполярья с реликтовой красотой, настоящей мифической хтонью и северными сияния – это лучшая реклама для не самого популярного у туристов региона. Романтика суровой северной красоты привлекает не только героев сериала, но и его создателей, которые всегда говорят об этом холодном месте с особенной теплотой. В этом ещё одна скрытая миссия сериала: если после «Игры престолов» все массово отправились в Исландию, то после «Полярного», особенно в условиях закрытых границ, самое время отправиться в Мурманск, чтобы, как Витя Мясник, окончательно и бесповоротно влюбиться в Север: такой магический и притягательный.

«Полярный» второй сезон, с 8 ноября на ТНТ.