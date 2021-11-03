Конкурс рисунков детей-инвалидов «Пусть всегда будет Солнце!»: обзор работ от 3 ноября

Конкурс рисунков «Комсомольской правды» в Татарстане для детей с ОВЗ продолжает свою работу.

Так, из Альметьевска прислала свои рисунки Милана Иванова. Ей семь лет, учится в первом классе Альметьевской школы-интерната. Ее рисунки называются – «Пусть всегда будет Солнце!» и «Любимый котик Бакси».

«Пусть всегда будет Солнце!».

«Любимый котик Бакси».

На обоих рисунках улыбки – улыбается солнце, улыбается котик. Юная художница сумела передать доброе и жизнерадостное настроение.

Сама Милана весёлая и любознательная девочка. Она очень любит рисовать, петь и слушать музыку.

Напоминаем, что Конкурс «Пусть всегда будет Солнце!» стал возможен благодаря поддержке Президентского фонда культурных инициатив и имеет денежный призовой фонд. Тематика детских работ может быть любой. Возраст юных участников - от 3 до 16 лет. Конкурс предназначен для детей с ОВЗ, проживающих в Республике Татарстан.

Редакция ждет новые заявки.

Подать заявку можно по ссылке.

Там же заполняется форма и прикрепляется рисунок (не более двух).

Срок подачи до 14 Ноября (но желательно как можно раньше).

Затем рисунки будут опубликованы на сайте «Комсомолки», где и пройдет народное голосование, которое завершится 15 декабря. По его итогам будут объявлены победители. Лауреаты конкурса получат денежные призы и дипломы.

Оригиналы детских работ «Комсомолка» ждет по адресу:

420080, Казань, пр. Ямашева, д.10, офис 301

Присылайте творческие работы своих детей. Рисуйте и выигрывайте!