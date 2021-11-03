В Казани полиция задержала мужчин, которые закопали похищенные драгоценности стоимостью 4 миллиона рублей

Похищенное задержанные закопали в Марий Эл. Фото: Иван МАКЕЕВ

Дерзкое ограбление жительницы поселка Троицкий Лаишевского района произошло еще 27 сентября. Двое злоумышленников в масках забрались к спящей женщине в комнату, заклеили ей рот скотчем и связали. Угрожая потерпевшей электрошокером и расправой, мужчина стали требовать от нее деньги и драгоценности. Для весомости своих слов один из налетчиков несколько раз ударил женщину в живот.

В итоге добычей злоумышленников стали ювелирные украшения, часы мужа потерпевшей и ноутбук. Стоимость похищенного составила порядка 4 миллионов рублей. Уходя один из налетчиков спросил женщину, кому можно позвонить, чтобы ее развязали. При этом злоумышленники проверили, что установленные в доме камеры видеонаблюдения не ведут запись в ночное время, а также в целях конспирации, на всякий случай забрали жесткий диск из видеорегистратора в машине женщины. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».

Правоохранителям удалось вычислить подозреваемых – 45-ти и 38-летнего мужчин, которые проживали в Казани на съемных квартирах. Задерживали их при силовой поддержке бойцов спецподразделения. Удостоенные такого внимания силовиков подозреваемые почти сразу рассказали куда дели похищенное. Оказалось, что все вместе с драгоценностями они закопали на территории Волжска (Марий Эл). Пришлось налетчикам показывать правоохранителям точное место тайника.

Задержанные показали точное место тайника. Фото: МВД по РТ

- Мужчины свою вину полностью признали. В отношении обоих избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в МВД Татарстана.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Найти тут клад? Проще в Америку пешком дойти": Где спрятали драгоценности на 160 миллионов, похищенные во время ЧМ-2018 в Казани

Трое иностранцев спрятали четыре мешка с бриллиантами на территории столицы Татарстана (подробности)