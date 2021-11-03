В Ульяновске задержали медиков, которые ради QR-кодов сделали более 500 фальшивых прививок от коронавируса

Для достоверности содержимое ампул с вакциной просто выливали, а после складывали в пластиковые бутылки. Фото: УМВД по Ульяновской области

Полицейские Ульяновской области совместно с сотрудниками регионального Минздрава накрыли медработников, которые за деньги выправляли QR-коды не привитым людям.

Этот нелегальный бизнес был налажен в Железнодорожном районе областного центра. Желающий получить заветный сертификат о вакцинации без прививки от коронавируса платил сотрудникам одного из медучреждений от 2 000 до 3 000 тысяч рублей. После этого медики вносили его данные в государственную базу, присваивали QR-кода и прививочные сертификаты.

При этом якобы использованная вакцина просто утилизировалась, а пустые ампулы складировались. Как удалось установить полицейским, задержанные медики успели за деньги сделать фальшивые прививки более чем 500 людям.

В отношении медработников возбудили уголовное дело по статьям: «Мошенничество» и «Создание, распространение и (или) использование группой лиц по предварительному сговору компьютерных программ либо иной компьютерной информации, заведомо предназначенных для неправомерного воздействия на критическую информационную инфраструктуру Российской Федерации».

- В настоящее время в качестве подозреваемых уже допрошено двое медицинских работников и один гражданин, выполнявший функции посредника. Сотрудниками полиции в помещении медицинской организации проведены обыски, во время которых изъяты амбулаторные карты фиктивно привитых граждан, журнал учета вакцины COVID-19, электронные носители, содержащие сведения с перечнем вакцинируемых лиц, - сообщили о ходе расследования в УМВД по Ульяновской области. - Решается вопрос об избрании меры пресечения для задержанных.

В медорганизации, где работали задержанные, провели обыски, изъята документация и пустые ампулы из-под вакцины от коронавируса. Фото: УМВД по Ульяновской области

Также в рамках расследования будет дана правовая оценка действиям граждан, которые за деньги купили у подозреваемых поддельные сертификаты о вакцинации, которые в последующем будут аннулированы Минздравом Ульяновской области.

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В отношении их было возбуждено уголовное дело по статьям «Служебный подлог» и «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков». Утверждается, что с одного «клиента» злоумышленники брали до 8 тысяч рублей (подробности)