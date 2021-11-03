В Набережных Челнах депутат нашел неучтенные доходы и сам заявил на себя

Допущенное народным избранником нарушение рассмотрели его коллеги. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Депутат городского совета Набережных Челнов Рустем Гайнулов обнаружил в ходе заполнения декларации о доходах обнаружил у себя ошибки. Он все это задокументировал и написал на себя заявление в антикоррупционную комиссию.

- Это нарушение было рассмотрено. В результате городскими депутатами было учтено личное обращение коллеги, а также несущественные искажения в ходе заполнения документа. Рустему Гайнулову было вынесено предупреждение, - сообщает пресс-служба администрации Набережных Челнов.

Так в чем же ошибся депутат? Так, у него нашлись неучтенные доходы, неверно был указан остаток на банковском счете, акции в иностранной компании, купленные через мобильное приложение, площадь нежилого помещения, находящегося в собственности.

- Эти ошибки я учту в будущем. Здесь важны детали, мелочей не бывает, - сказал на заседании Горсовета депутат Рустем Гайнулов.

Отмети, что народный избранник является председателем комиссии по градостроительству, вопросам развития городской инфраструктуры и ЖКХ.