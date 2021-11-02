В редакцию «Комсомольской правды» в Татарстане пришли новые работы от участников конкурса «Пусть всегда будет Солнце!»

Редакция «Комсомольской правды» в Татарстане очень рада активности детей из Муслюмовского района. Все присланные работы солнечные и по теме, и по настроению.

Гаделу Мухаметханову 11 лет. Свой рисунок он назвал «Пусть всегда будет солнце».

О себе автор работы сообщил:

«Учусь в четвертом классе в ГБОУ «Нижнетабынская школа-интернат для детей с ОВЗ». Мне очень нравится рисовать, особенно природу, облака, небо»

Исламу Зигангирову 15 лет. Его рисунок называется «Солнечный мир». Он также учится в ГБОУ «Нижнетабынская школа-интернат для детей с ОВЗ», в третьем классе.

Ислам о себе написал:

«Люблю уроки физкультуры и рисования. В свободное время рисую разные картинки. Хотел участвовать в вашем конкурсе».

Камиле Каюмовой 14 лет. «Солнечное настроение» – так называется ее рисунок. Учится Камиля также в ГБОУ «Нижнетабынская школа-интернат для детей с ОВЗ», в пятом классе.

- Очень люблю рисовать и петь. Участвую в разных конкурсах и занимаю призовые места. Со своими сверстниками любим творить красоту своими руками. Вижу вокруг себя творчество других людей и постоянно сравниваю: насколько я хорош в своем деле? – рассказала о себе Камиля.

Напоминаем, что Конкурс «Пусть всегда будет Солнце!» стал возможен благодаря поддержке Президентского фонда культурных инициатив и имеет денежный призовой фонд. Тематика детских работ может быть любой. Возраст юных участников - от 3 до 16 лет. Конкурс предназначен для детей с ОВЗ, проживающих в Республике Татарстан.

Редакция ждет новые заявки.

Подать заявку можно по ссылке.

Там же заполняется форма и прикрепляется рисунок (не более двух).

Срок подачи до 14 Ноября (но желательно как можно раньше).

Затем рисунки будут опубликованы на сайте «Комсомолки», где и пройдет народное голосование, которое завершится 15 декабря. По его итогам будут объявлены победители. Лауреаты конкурса получат денежные призы и дипломы.

Оригиналы детских работ «Комсомолка» ждет по адресу:

420080, Казань, пр. Ямашева, д.10, офис 301

Присылайте творческие работы своих детей. Рисуйте и выигрывайте!