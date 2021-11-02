«Пусть всегда будет Солнце!»: обзор конкурсных работ детей-инвалидов от 2 ноября

Валерии Давыдовой 14 лет. Живет она в поселке городского типа Васильево Зеленодольского района. Учится в седьмом классе в школе для детей с ОВЗ. О себе девочка написала в редакцию:

«Меня зовут Лера, я проживаю в приемной семье уже два года. Для меня новая семья стала солнцем».

Свой рисунок Валерия так и назвала «Семья».

Напоминаем, что Конкурс «Пусть всегда будет Солнце!» стал возможен благодаря поддержке Президентского фонда культурных инициатив и имеет денежный призовой фонд. Тематика детских работ может быть любой. Возраст юных участников - от 3 до 16 лет. Конкурс предназначен для детей с ОВЗ, проживающих в Республике Татарстан.

Редакция ждет новые заявки.

Подать заявку можно по ссылке.

Там же заполняется форма и прикрепляется рисунок (не более двух).

Срок подачи до 14 Ноября (но желательно как можно раньше).

Затем рисунки будут опубликованы на сайте «Комсомолки», где и пройдет народное голосование, которое завершится 15 декабря. По его итогам будут объявлены победители. Лауреаты конкурса получат денежные призы и дипломы.

Оригиналы детских работ «Комсомолка» ждет по адресу:

420080, Казань, пр. Ямашева, д.10, офис 301

Присылайте творческие работы своих детей. Рисуйте и выигрывайте!