Инвалид, COVID, развод и дети: Благотворительный фонд «Ярдэм» презентует «Мою помощь»

Малика Гельмутдинова. Фото: БФ «Ярдэм»

- Как фонд чувствует себя в новых ограничительных условиях?

- Не секрет, что общая экономическая обстановка сегодня, скажем так, своеобразна. Бизнес вынужден адаптироваться к новым социально-экономическим условиям - это непросто. Не лучшие времена наступили также и для некоммерческого сектора, чья деятельность увязана на фандрайзинге, или попросту сборе добровольных пожертвований. Однако главной проблемой представляется непростое положение социально незащищенных слоев населения. Очередные ограничительные меры существенно затрудняют и без того их нелегкое положение.

Малика Гельмутдинова. Фото: БФ «Ярдэм»

- В прошлый период всеобщей самоизоляции ваш фонд проводил акцию «Дорога жизни». Вы возвращаетесь к этой практике снова?

- И да, и нет. Важно понимать контекст: весна 2020 года была беспрецедентным вызовом всему человечеству. Никто не был готов. Это были принципиально иные «условия игры». Сегодня у нас у всех уже сложилось некое видение проблемы. Каждый сам для себя определяет уровень угрозы, а следовательно, и уровень защиты. Привычными атрибутами нашей повседневной жизни стали маски, термометры и санитайзеры. Полагаю, что в большинстве своем наше общество преодолело стереотип о том, что пандемия COVID-19 - это надуманный фейк. Следующий шаг - преодоление фобии вакцинации. Вне всякого пафоса, представляется, что это знаковое и переломное событие в борьбе за жизни наших сограждан.

Возвращаясь к вашему вопросу о «Дороге жизни»: помогать мы будем в любом случае. В этой связи мы запустили акцию «Моя помощь». Конечно, в числе приоритетов у нас остаются люди пожилого возраста и инвалиды. Однако по итогам многих совещаний и разборов итогов «Дороги жизни» мы поняли, что есть такие группы людей, которые нуждаются не меньше, но часто остаются вне поля зрения благотворительных организаций.

- «Моя помощь» - это не «Дорога жизни»?

- «Дорога жизни» существует и по сей день: люди без определенного места жительства централизованно обеспечиваются горячим питанием, более 350 семей ежемесячно получают продуктовые пакеты. Как оказалось, стандартный продуктовый набор не всегда универсален для всех. У кого-то диабет, у кого-то непереносимость глютена и т. п. Поэтому «Моя помощь» - это предоставление благотворительного сертификата на сумму 1000 рублей для реализации его в тех магазинах, в которых мы можем гарантировать качество продукции. Подопечный может сам выбрать свою продуктовую корзину лично или же через волонтера.

Фото: БФ «Ярдэм»

В схематичном виде акция «Моя помощь» делится на три направления: «Старость в радость», «МатьНЕодиночка» и «Особенный ребенок».

Фото: БФ «Ярдэм»

Как известно, граждане 65+ относятся к категории наиболее подверженных заражению COVID-19. Сюда же стоит добавить настороженное отношение к вакцинации (что характерно и для более молодых). Поэтому одиноких стариков обойти вниманием мы просто не имеем права. «Старость в радость» - именно об этом.

Фото: БФ «Ярдэм»

Дети всегда требуют внимания, заботы, эмоциональных, психологических, ну и, конечно, финансовых вложений. А что если ребенок - инвалид? «Ценник» удваивается, если не утраивается. Родители в таком случае априори приобретают статус героев. В помощь им - направление «Особенный ребенок».

«Мать НЕодиночка» - это «ноу-хау», которое мы для себя открываем заново. Здесь мы помогаем молодым мамочкам, выпускницам детских домов.

- Если старики и инвалиды - категории для вас более близкие, то «мать НЕодиночка», выпускница детдомов - почему именно они?

- Замечу, что проблема детей, оставшихся без попечения родителей, нам также близка. Далеко не первый год у нас успешно работает дом детей «Семейный очаг» в Тюлячинском районе Татарстана. Да, число разводов немалое. Развод чреват появлением неполных семей, проблемами с воспитанием детей и прочими ошибками, которые новое поколение бессознательно несет в свою жизнь. При этом важно понимать, что, как правило, у большинства людей есть родители, друзья, знакомые, иными словами - более или менее цельная социальная конструкция, куда он или она возвращается после развода.

В отношении выпускников и выпускниц этого нет. Они начинают с нуля. Поэтому поддержать их, хотя бы одним продуктовым пакетом, - это даже не столько материальная, сколько моральная поддержка.

В общественном сознании при слове «благотворительность» автоматически вырисовывается ассоциативный ряд из инвалидов, пожилых людей, сирот. На 364-й день 17-летний воспитанник детдома еще может претендовать на «благотворительность», через день он уже взрослый человек, который может и должен зарабатывать сам! Думаю, каждый встречал в жизни такие ситуации, когда до 30 и более лет дети не взрослеют. Это в семье! А что говорить о тех, кто был ее лишен?

- «Мать НЕодиночка», будучи проектом продуктовой поддержки, на деле поднимает вопрос социализации выпускников детских домов?

- Да, вы правы, это в недостаточной степени раскрытая область благотворительной деятельности. Здесь пересекается масса взаимоувязанных вопросов различного плана: нахождения в детских домах, профессиональной подготовки и выгорания педагогического состава, подготовки к выходу во взрослый мир, дальнейшее сопровождение. Я уверена, необходимо всячески наращивать присутствие некоммерческих организаций в данной сфере.

Это дети, это наши сограждане. Возвращаясь к своей целевой аудитории, я как мать восхищаюсь этими девочками, которые подчас одни, на свой страх и риск растят детей. Однако дети получают достойный уход, образование, они растут хоть и не в полной, но в семье, а не в детском доме. Таким женщинам и их детям мы готовы и будем помогать. Несмотря на то, что пришлось пережить матерям, их дети растут в семьях, они не должны впитывать «запах казенного учреждения». И мы им здесь в помощь