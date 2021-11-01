Татарстан голосует за лучшего участкового – 2021 Айдара Мухаметшина

Голосование продлится до 10 ноября. Фото: МВД по РТ

С этого понедельника, 1 ноября, в МВД России стартовал финальный этап Всероссийского конкурса «Народный участковый-2021». В нем жители Татарстана голосуют за лучшего в республике участкового Айдара Мухаметшина, который работает в Арске. Поближе познакомиться с претендентом можно по ссылке.

Итак, отдать свой голос за Айдара Мухаметшина можно до 10 ноября с помощью своих аккаунтов в социальных сетях на портале «Комсомольской правды».

В итоге победителей определят с учетом индекса доверия граждан – результаты онлайн-голосования будут сопоставлены при помощи специальной формулы с численностью населения региона, который представляет участник.

Награждение состоится в МВД России 17 ноября, в День участковых уполномоченных полиции. Главный приз – внедорожник УАЗ «Патриот».

ВАЖНО!

Голоса не принимаются: с IP-адресов, закрепленных за открытыми proxy-серверами, с одной учетной записи более одного раза в течение всего периода голосования, с учетных записей Mail.ru и Yandex (и всех их серверов, таких как inbox.ru, list.ru и пр.), в связи с простотой роботизирования учетных записей с целью накруток.

Все накрутки будут фиксироваться и автоматически отсеиваться, а реальные голоса обновляться в 12.00 и 17.00 по московскому времени.

Если вы проголосовали, результаты не отобразятся сразу, рейтинг обновляется два раза в день - в 12.00 и 17.00 по московскому времени.

Можно проголосовать всего один раз и только за одного участника!