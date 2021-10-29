«Комсомольская правда» в Татарстане продолжает публиковать обзор присланных работ для участия в конкурсе рисунков детей-инвалидов «Пусть всегда будет Солнце!»

Мария Тришкина, ей 16 лет. Свое творение она назвала «Летнее утро».

Маша очень активная и умная девочка. Всегда проявляет инициативу. Участвует в различных конкурсах и занимает призовые места. Учится Мария в Атнинском сельскохозяйственном техникуме на первом курсе. Ее будущая профессия - повар-кондитер

Анастасии Шаповаловой 6 лет. Ее рисунок называется «Пусть всегда будет солнце». Настя живет в Елабуге, ходит в детский сад. Скромная девочка, проявляет себя и раскрывается в своих рисунках.

Екатерине Мельниковой из Казани всего 3 года. Она очень любит рисовать, плавать, ходит на специальные занятия к логопеду, где учится говорить. Рисует с мамой. На конкурс были присланы первые рисунки Кати. Один из них это - «Девочка и солнце».

Нашим читателям напоминаем, что Конкурс «Пусть всегда будет Солнце!» стал возможен благодаря поддержке Президентского фонда культурных инициатив и имеет денежный призовой фонд.

Тематика детских работ может быть любой. Возраст юных участников - от 3 до 16 лет. Конкурс предназначен для детей с ОВЗ, проживающих в Республике Татарстан.

Подать заявку можно по ссылке.

Там же заполняется форма и прикрепляется рисунок (не более двух).

Срок подачи до 14 Ноября (но желательно как можно раньше).

Затем рисунки будут опубликованы на сайте «Комсомолки», где и пройдет народное голосование, которое завершится 15 декабря. По его итогам будут объявлены победители. Лауреаты конкурса получат денежные призы и дипломы.

Оригиналы детских работ «Комсомолка» ждет по адресу:

420080, Казань, пр. Ямашева, д.10, офис 301

Присылайте творческие работы своих детей. Рисуйте и выигрывайте!