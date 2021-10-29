Ребята из Казани продолжают присылать свои работы на конкурс рисунков детей-инвалидов «Пусть всегда будет Солнце!»

Казанцу Артуру Батюшкову 9 лет. На своем рисунке он изобразил полдень в деревне.

Артур жизнерадостный и добрый мальчик. Артур мечтает стать фермером и обеспечивать городских жителей экологически чистыми продуктами.

А вот Илья Шишкин нарисовал котиков. Илья посещает коррекционную школу города Казани. Учиться в 7 классе. Очень любит рисовать. Еще его любимое занятие - рыбалка.

Нашим читателям напоминаем, что Конкурс «Пусть всегда будет Солнце!» стал возможен благодаря поддержке Президентского фонда культурных инициатив и имеет денежный призовой фонд.

Тематика детских работ может быть любой. Возраст юных участников - от 3 до 16 лет. Конкурс предназначен для детей с ОВЗ, проживающих в Республике Татарстан.

Подать заявку можно по ссылке.

Там же заполняется форма и прикрепляется рисунок (не более двух).

Срок подачи до 14 Ноября (но желательно как можно раньше).

Затем рисунки будут опубликованы на сайте «Комсомолки», где и пройдет народное голосование, которое завершится 15 декабря. По его итогам будут объявлены победители. Лауреаты конкурса получат денежные призы и дипломы.

Оригиналы детских работ «Комсомолка» ждет по адресу:

420080, Казань, пр. Ямашева, д.10, офис 301

Присылайте творческие работы своих детей. Рисуйте и выигрывайте!