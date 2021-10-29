«Пусть всегда будет Солнце!»: обзор конкурсных работ от 29 октября

Напоминаем, что Конкурс «Пусть всегда будет Солнце!» стал возможен благодаря поддержке Президентского фонда культурных инициатив и имеет денежный призовой фонд. Тематика детских работ может быть любой. Возраст юных участников - от 3 до 16 лет. Конкурс предназначен для детей с ОВЗ, проживающих в Республике Татарстан.

РАНИЛЬ САДЫКОВ, 10 ЛЕТ – «ОСЕННИЙ ПЕЙЗАЖ»

Арский район Новокинерская коррекционная школа 5 класс.

Раниль родился с больным сердцем. Когда исполнилось 3 месяца его оперировали. За 10 лет у него появилось целых букет болезни. Но тем ни менее он любить рисовать, собирает пазлы, лего, алмазные мозаики, играет пластилинами.

РАИЛЬ САДЫКОВ, 15 ЛЕТ - «МАЯК НА БЕРЕГУ»

Окончил Арский район Новокинерская коррекционная школа 9 класс. Пока занимается дома. Раиль очень трудолюбивый, приветливый мальчик. Всегда улыбчивый и доброжелательный. Любить слушать музыку, любить следить за новостями.

Мы рассказали только о нескольких работах и их авторах. Ждем новые заявки.

Подать заявку можно по ссылке.

Там же заполняется форма и прикрепляется рисунок (не более двух).

Срок подачи до 14 Ноября (но желательно как можно раньше).

Затем рисунки будут опубликованы на сайте «Комсомолки», где и пройдет народное голосование, которое завершится 15 декабря. По его итогам будут объявлены победители. Лауреаты конкурса получат денежные призы и дипломы.

Оригиналы детских работ «Комсомолка» ждет по адресу:

420080, Казань, пр. Ямашева, д.10, офис 301

Присылайте творческие работы своих детей. Рисуйте и выигрывайте!