Воспитанники РЦ «Солнечный» принимает участие в чемпионате «Абилимпикс»

Воспитанники РЦ «Солнечный» неоднократно становились призерами Региональных и Национальных чемпионатов по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс».

Так в начале октября 2018 года директор РЦ «Солнечный» Рустем Ахмадуллин, организовал для учащихся старших классов экскурсию в Казанский торгово-экономический техникум, в рамах профориентации. Ребята очень заинтересовались различными компетенциями, в частности «ресторанный сервис».

Инструктор по труду Кузьмичева Кавсария Галиахматовна, на своих занятиях в рамах реабилитации, большое внимание уделяла данной теме и конечно много занималась с наиболее заинтересованными ребятами дополнительно. В итоге на базе Реабилитационного центра «Солнечный» провели отборочный тур чемпионата «Абилимпикс - юниор», по компетенции «ресторанный сервис», где участвовали 5 воспитанников центра, а экспертами были педагоги и специалисты торгово-экономического техникума.

Воспитанник нашего центра Артур Фикляев - занял 1 место на отборочном туре и 2 место на IV Национальном чемпионате - 2018, который проходил в Москве.

Работа в данном направлении была продолжена. Так в региональном чемпионат «Абилимпикс – 2019» по компетенции «ресторанный сервис», среди участников категории «школьники», воспитанники центра заняли все призовые места. 1 место – Руслан Дудин.

На V Национальном чемпионате -2019, Дудин Руслан занял 3 место на региональном чемпионате «Абилимпикс 2020». Также участвовали воспитанники РЦ «Солнечный» и вот результат:

Мансур Гаффаров -1 место, в компетенции ресторанный сервис, в категории школьники. Онпринял участие в VI Национальном чемпионате -2020 и занял 3 место.

«АБИЛИМПИКС» проводится ежегодно и в этом году воспитанники Реабилитационного центра «Солнечный» не остались в стороне. Региональный чемпионат Абилимпикс - 2021 проходил на базе Казанского торгово-экономического техникума. Инструктор по труду Кузьмичева Кавсария Галиахматовна в очередной раз подготовила команду призеров в региональном чемпионате по компетенции «ресторанный сервис» в категории «школьники».

1 место – Камаль Зарипов. В данный момент он готовится к VII Национальному чемпионату Абилимпикс -2021.

Воспитанники Центра в 2021 году, освоили еще одно направление «Адаптивная физкультура». К региональному чемпионату ребят подготовила инструктор ЛФК Гараева Елена Александровна. И вот итог, все три призовых места у воспитанников Реабилитационного центра «Солнечный» в компетенции «Адаптивная физкультура», категория «школьники».