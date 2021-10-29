Иван Охлобыстин: «Русский человек хочет справедливости»

Фото: ТНТ

8 ноября на ТНТ стартует второй сезон комедийного сериала «Полярный», в котором Витя Мясник (Михаил Пореченков) бросил своё бандитское прошлое, перевоспитался за полярным кругом и начал жить по-новому. Помог пройти этот путь главному герою персонаж Ивана Охлобыстина, с которым мы поговорили про сериал, про второй сезон и про справедливость, которой хочет русский человек.

- Расскажите про романтическую линию, в которой участвует ваш персонаж Болт. У него с Анжелой что-то типа семейного кризиса. Насколько правдоподобно это прописано в сценарии?

- Мой персонаж наладил личную жизнь с Анжелой и попал в пучину всех этих ужасов и восторгов семейной жизни. Он как может подстраивается и пытается сделать ее счастливой. Она так же, потому что они два влюбленных человека. Так или иначе, они ругаются, но любовь есть любовь. Кризис их утрирован, но и правдоподобен одновременно. В каждой семье бывает кризис. За каждым членом семьи свой характер, экспрессия. Нужно уметь притираться, уживаться. Мы с Оксаной живем 26 лет, но у нас все равно все продолжается. Поругиваемся, они меня укоряет за одно, ее за другое, потом забываем, за что укоряем.

- Как вам кажется, почему в новом сезоне проблема, с которой борется Мясник, прописана так конкретно – строительство мусорного полигона? Это острая тема для жителей маленьких городов. Почему, на ваш взгляд, авторы выбрали именно ее?

- У маленьких, как и больших городов, миллион острых тем. Но именно эта одна из животрепещущих. Я помню, что еще в «ДаунХаусе» поднимал эту тему. Так что тема это давно заявленная, но как все у нас по-русски делается, так и в этом вопросе. В этом сезоне именно это сюжетообразующая проблема.

- Где вы снимали натурные сцены нового сезона? Сколько длилась ваша экспедиция?

- Два раза мы ездили на съемки. Мы в Хибинах снимали, в Заполярье рядом с Мурманском. Волшебные по красоте места! Это кстати один из признанных горнолыжных курортов для фанатов. Я вообще люблю это край, в нем своеобразная реликтовая красота, настоящая хтонь. Вроде бы свинцовое северное небо, холодный дождь, лысые горы, но ты понимаешь, что отсюда миллионы лет назад пошли первые ледники и все это овеяно ветрами тысячелетий. Когда стоишь на улице, понимаешь всю эту суровую северную красоту.

Фото: ТНТ

- В интервью к выходу первого сезона вы говорили, что «Полярный» отдаленно напоминает сериалы «Лиллехаммер» или «Фарго». А для нового сезона такое сравнение актуально?

- Нет, уже нет. Это такая традиционная история попаданца – человека в несвойственной ему ситуации. Здесь тоже есть такое, но в первом сезоне было начало сюжета, то сейчас просто разворачивается.

- Как вам кажется, почему такой герой, как Витя Мясник – у которого справедливость на первом месте – всегда был и остается востребованным у российского зрителя? Он похож и на героя сказок тоже – на Добрыню Никитича, к примеру.

- Русский человек хочет справедливости. Это если не заморачиваться на каких-то философских и богословских рассуждениях, то банально и просто он хочет именно справедливости. Он готов страдать, если это справедливо. Русский человек не мириться с несправедливостью вне, поэтому мы всегда на страже мира.