Павел Воробьев из Набережных Челнов нарисовал картину «Это Родина моя»

Павел Воробьев прислал работу «Это Родина моя». Павлу 14 лет, он из города Набережные Челны.

- У Павла ДЦП после операции на сердце. Мы не унываем, лечимся, рисуем. Жизнь прекрасна, - пишет его мама Воробьева Марина.

Напомним, в конкурсе могут принять участия дети от 3 до 16 лет с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), проживающие в Татарстане.

«Комсомольская правда» в Татарстане при поддержке Президентского фонда культурных инициатив продолжает активный приём заявок на конкурс рисунков для детей-инвалидов - «Пусть всегда будет Солнце!». Темы – самые разные.

Подать заявку на участие можно по ссылке.

Там же заполняется форма и прикрепляется рисунок.

Срок подачи до 14 ноября 2021 года (но желательно как можно раньше).

Затем рисунки будут опубликованы на сайте «Комсомолки», где и пройдет народное голосование, которое завершится 15 декабря 2021 года.

По его итогам будут объявлены победители. Лауреаты конкурса, выбранные авторитетным жюри, получат денежные призы и дипломы.

Оригиналы детских работ «Комсомолка» ждет по адресу: 420080, Казань, пр. Ямашева, д.10, офис 301