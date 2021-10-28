Ariel Compact Power: будущее за растительными ингредиентами

Бренд Ariel представляет первое средство из своей линейки продукции, которое на 70% состоит из ингредиентов на растительной основе. Уникальная формула геля для стирки Ariel Compact Power подходит для стирки вещей всей семьи в энергосберегающих температурах и позволяет экономить электроэнергию, минимизировав выброс парниковых газов, негативно влияющих на окружающую среду.

На основе исследования Toluna был сделан вывод, что 72% российских потребителей обеспокоены ингредиентами продукта и их влиянием на здоровье. Ariel Compact Power легко решает эту проблему. Новый гель протестирован Европейским центром исследований проблем аллергии ECARF: продукт подходит людям, склонным к появлению аллергических реакций и восприимчивым к сильным запахам, а также безопасен для стирки детских вещей.

- В последние годы дерматологи отмечают прирост обращений пациентов с аллергическими проявлениями различной этиологии. Люди, склонные к аллергии, обычно внимательно относятся к выбору продуктов питания, одежды, косметики и бытовой химии, отдавая предпочтение гипоаллергенным и прошедшим тщательные исследования натуральным компонентам. Своим пациентам я рекомендую для повседневной стирки использовать средства с максимально натуральными биоразлагаемыми составами, например, гель Ariel Compact Power, который подходит для всей семьи с чувствительной и проблемной кожей, а также людям с проявлениями аллергии, - добавляет дерматолог, эксперт в области по уходу за проблемной кожей Мария Лапина.

Около 90% энергии, используемой при стирке белья, идет на нагрев воды согласно исследованиям международной организации по сертификации потребительских товаров Energy Star. Подобный перерасход энергии влечёт за собой большое количество выбросов CO2 или газов, которые являются причиной парникового эффекта и основным углеродным следом человечества, приносящим вред планете.

Ariel Compact Power обеспечивает превосходное очищение при температуре 20 ° C с уникальной формулой, состоящей на 70% из растительных ингредиентов, которые заменяют ключевые активные ингредиенты на основе бензина на возобновляемые. Несмотря на растительную основу, новое средство гарантирует 100% чистоту от Ariel, а потребители могут стирать одежду в холодной воде, экономя электроэнергию и сокращая счета за электричество.

Еще одним преимуществом продукта Ariel Compact Power является 100% перерабатываемая и на 50% созданная из переработанного пластика упаковка. К тому же, формула нового геля на 15% более концентрированная, что влияет на меньшее количество упаковки и меньше грузовиков с доставкой для каждой стирки.

- Основываясь на потребностях покупателей, мы знаем, что многие люди сегодня не удовлетворены эффективностью моющих средств на растительной основе. Разработка продуктов, обеспечивающих надежную чистоту, - это то, что мы умеем делать лучше всего. Стирка при низких температурах - это самое важное, что люди могут сделать для изменения экологической ситуации в мире сегодня, поэтому вместе с брендом Ariel мы хотим сделать следующий шаг на пути к достижению целей по устойчивому развитию, включая использование возобновляемых или переработанных материалов для продукции и упаковки, - комментирует вице-президент по развитию категорий средств для стирки и ухода за домом P&G в Восточной Европе Роксана Станческу.