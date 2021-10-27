Обзор работ участников конкурса рисунков детей инвалидов «Пусть всегда будет Солнце!»

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Редакция газеты «Комсомольская правда» рада каждому полученному рисунку на наш конкурс «Пусть всегда будет Солнце!» для детей с ОВЗ. Стоит отметить особую активность детей и их родителей, проживающих в Казани.

Напоминаем, что Конкурс стал возможен благодаря поддержке Президентского фонда культурных инициатив и имеет денежный призовой фонд.

Сегодня мы познакомим читателей с очередными рисунками и историями об их авторах.

Млада Спицына, ей 11 лет. Рисунок называется «Милая ласка». Название не случайное: девочка любит животных. Млада очень весёлая и энергичная. Посещает театральную студию и кружок рисования.

«Милая ласка».

Девятилетний Егор Киреев прислал два своих рисунка - «Встреча осени» и «Лесная красавица». Главные мотивы его творений – природа. Егор очень активный и любознательный мальчик. Про себя он сообщил: «Я очень люблю рисовать и познавать все новое».

«Встреча осени».

«Лесная красавица».

Тринадцатилетняя Полина Якушевич прислала в редакцию рисунок на глубоко философскую тему - «Никто не должен быть одинок». Дело в том, что Полине очень не хватает общения, так как находится на домашнем обучении. Это она и отразила в своем рисунке. Очень радуется, когда выезжает на иппотерапию и парные занятия с другими детьми.

«Никто не должен быть одинок».

Полина очень творческая натура, любит печь, вязать, рисовать. Недавно увлеклась мыловарением: делает отличные «бомбочки» для ванн.

Инсаф Зайнуллин прислал рисунок «Пусть всегда будет солнце». Инсаф очень любит рисовать. В этом году он стал посещать кружок по рисованию.

«Пусть всегда будет солнце».

Напоминаем нашим читателям: тематика детских работ может быть любой. Возраст юных участников - от 3 до 16 лет. Конкурс предназначен для детей с ОВЗ, проживающих в Республике Татарстан.

Мы рассказали только о нескольких работах и их авторах. Ждем новые заявки.

Подать заявку можно по ссылке.

Там же заполняется форма и прикрепляется рисунок (не более двух).

Срок подачи до 14 Ноября (но желательно как можно раньше).

Затем рисунки будут опубликованы на сайте «Комсомолки», где и пройдет народное голосование, которое завершится 15 декабря.

По его итогам будут объявлены победители. Лауреаты конкурса получат денежные призы и дипломы.

Оригиналы детских работ «Комсомолка» ждет по адресу:

420080, Казань, пр. Ямашева, д.10, офис 301