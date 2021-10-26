Конкурс рисунков детей-инвалидов «Пусть всегда будет Солнце!»: на денежные призы претендуют ребята из Казани

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Редакция газеты «Комсомольская правда» рада приветствовать новых участников конкурса рисунков «Пусть всегда будет Солнце!» для детей-инвалидов, который стал возможен благодаря поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Свои замечательные рисунки в этот раз прислали ребята из Казани.

Так, Эльвина Мингалеева представила работу с названием «Водные обитатели». Эльвина учится на первом курсе Казанского торгово-экономического техникума, специальность «Флористика».

Девочка очень трудолюбивая, старательная. Получает дополнительное образование в музыкальной школе по специальности «Курай». Ее хобби – вязание (вяжет большие одеяла), компьютерная грамматика, рисование.

Диана Безпалова нарисовала «Солнечное поле». Тема навеяна воспоминаниями лета, полем подсолнухов.

Диана, кроме учебы, занимается оздоровительной аэробикой. Очень любит петь. Несколько раз принимала участие в вокальном конкурсе и занимала призовые места. Ей также нравится рисовать, собирать алмазную мозаику. Диана учится в Казанском торгово-экономическом техникуме, в швейной коррекционной группе.

А вот Дамир Салахов совсем еще малыш. Ему 4 года. Его работа называется «Папа, Мама, и Я - крепкая семья!».

Максименкова Елена Викторовна, мама Дамира:

«Есть семьи, которые сплачиваются, когда случаются трудности, но у нас получилось по-другому, родной отец Дамира просто отказался от него, сказал, что ребенок-инвалид ему не нужен. Но Дамир не обделен вниманием и папы, и мамы. Роль папы для него играет муж моей близкой подруги, который всегда хотел сына, но у него две прекрасные дочери. Поэтому эта работа Дамира очень важна для нас, на ней изображена счастливая семья, которая живет в его голове. Дамир не разговаривает и не всю обращенную речь понимает, но он очень любит обниматься, и особенно свою семью!»

Редакция напоминает читателям: продолжается сбор заявок на участие в Конкурсе рисунков для детей с ОВЗ от 3 до 16 лет, проживающих в Республике Татарстан. Конкурс называется «Пусть всегда будет Солнце!». Тематика детских работ без ограничения.

Подать заявку можно по ссылке.

Там же заполняется форма и прикрепляется рисунок (не более двух).

Срок подачи до 14 ноября (но желательно как можно раньше).

Затем рисунки будут опубликованы на сайте «Комсомолки», где и пройдет народное голосование, которое завершится 15 декабря.

По его итогам будут объявлены победители. Лауреаты конкурса получат денежные призы и дипломы.

Оригиналы детских работ «Комсомолка» ждет по адресу:

420080, Казань, пр. Ямашева, д.10, офис 301

Присылайте творческие работы своих детей. Рисуйте и выигрывайте!