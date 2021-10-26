Татарстанцев отметили дипломами на окружном фестивале поддержки детских домов «ВЕРНУТЬ ДЕТСТВО»

Татарстанцы на фестивале «ВЕРНУТЬ ДЕТСТВО» были отмечены дипломами в номинациях:

- I место в номинации «Творческая надежда» в конкурсе детского творчества «Звезды детства»;

- I место в номинации «Мастерство исполнения» в конкурсе «МастерОк»

- II место в соревнованиях по мини-футболу в спартакиаде «Спортивный Олимп Поволжья»;

- II место в номинации «Художественная декламация» в конкурсе детского творчества «Звезды детства»;

- II место в номинации «Декоративно-прикладное творчество» в конкурсе «МастерОк»;

В Башкортостане состоялись торжественное закрытие окружного фестиваля по поддержке и социальной адаптации воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «ВЕРНУТЬ ДЕТСТВО», а также награждение участников и гала-концерт победителей конкурса детского творчества «Звезды ДЕТСТВА».

От имени полномочного представителя Президента России в ПФО Игоря Комарова участников фестиваля «ВЕРНУТЬ ДЕТСТВО» поздравил заместитель полномочного представителя Олег Машковцев:

«Я ещё раз вас поздравляю с успешным прохождением всех испытаний, вы лучшие! Я рад, что вы встретились, пообщались. Уверен, обрели и новых друзей. Возможно, именно на фестивале зародится та дружба, которую вы пронесёте через всю жизнь, и у вас останутся хорошие воспоминания об этих днях. Хочу выразить слова благодарности правительству Республики Башкортостан за организацию финальных мероприятий, а также воспитателям делегаций. Ребята, среди вас проигравших точно нет. Вы все показали свои способности. Вы победители. Дерзайте, творите, развивайтесь. Пусть удача всегда будет на вашей стороне! Счастья и здоровья!»

Церемония награждения участников масштабного окружного проекта «ВЕРНУТЬ ДЕТСТВО» началась с чествования победителей и призеров окружной Спартакиады для воспитанников детских домов «Спортивный Олимп Приволжья». В течение двух дней юные спортсмены Приволжского федерального округа соревновались в различных видах спорта.

Первое место в соревнованиях по мини-футболу в старшей возрастной группе завоевала команда Республики Башкортостан, в младшей возрастной группе – Оренбургская область. В соревнованиях по волейболу победителем признана команда Республики Башкортостан. В шашках среди девочек младшей возрастной группы лидером стала Кулакова Настя (Пермский край), в старшей возрастной группе – Козлова Елизавета (Республика Мордовия). В соревнованиях по шашкам в младшей возрастной группе среди мальчиков первое место присуждено Казбакову Артуру (Республика Башкортостан), в старшей возрастной группе победил Хрущ Руслан (Саратовская область). В соревнованиях по настольному теннису среди девочек лучшей стала Заякина Юлия (Пермский край), среди мальчиков – Эшплатов Денис (Республика Марий Эл).

Победителями игры «Ума Палата», в которой интеллектуалы ПФО раскрывали уровень своих знаний и боролись за звание самых эрудированных, стала команда из Пермского края, второе место досталось ребятам из Удмуртской Республики, на третьем месте – команда Республики Мордовия. Лучшей в онлайн-турнире «Ума палата» стала команда «Атом» из Республики Башкортостан.

Дипломами и ценными подарками были отмечены участники фестиваля детского творчества «Звезды ДЕТСТВА», который также является составной частью проекта «ВЕРНУТЬ ДЕТСТВО». В окружном гала-концерте приняли участие воспитанники детских домов и школ-интернатов ПФО. В рамках гала-концерта дети показали десятки номеров в номинациях: «Вокал», «Танец», «Художественная декламация» и «Оригинальный жанр».

Победителем в номинации «Вокал» стал Ракуши Кирилл (Оренбургская область), в номинации «Танец» – Низаметдинова Анжела и Шашкин Владимир с дуэтом «До предела» (Ульяновская область), в номинации «Художественная декламация» первое место члены жюри присвоили Аленочкиной Татьяне (Пермский край), в номинации «Оригинальный жанр» лучшим признан спектакль «Холокост. Воспоминание выживших», представленный Бобровой Анастасией, Бобровой Анной, Избрановой Софьей, Изотовой Викторией, Рахматовой Эльмирой (Самарская область).

Для юных умельцев организована выставка прикладного творчества «МастерОК». В номинации «Конструирование и дизайн» победила работа «Дачный велосипед» Гаврилиной Сабрины, Деминой Карины, Клюкиной Анастасии, Соловьева Дмитрия (Нижегородская область), в номинации «Изготовление игрушек» первое место члены жюри присвоили Голубеву Артему за работу «Бычок и коровка» (Нижегородская область), в номинации «Декоративно-прикладное творчество» первое место разделили Чишко Богдан с работой ассамбляж «Рыбка» (Ульяновская область) и Вергазова Виктория с работой скатерть «Праздничное настроение» (Республика Мордовия). Кроме того, работа Вергазовой Виктории скатерть «Праздничное настроение» признана лучшей по итогам народного голосования, что совпало с мнением профессионального жюри.

Все участники окружного фестиваля получили дипломы, ценные призы и подарки.

СПРАВКА

«ВЕРНУТЬ ДЕТСТВО» – фестиваль по поддержке и социальной адаптации воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, регионов ПФО.

Основные задачи проекта – охватить максимальное количество детей данной категории участием в региональных отборочных и окружных мероприятиях профориентационного, познавательного, культурного и спортивного характера и создать условия для успешного развития потенциала каждого ребенка.