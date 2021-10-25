«Пусть всегда будет Солнце!»: обзор поступающих конкурсных работ продолжается

За прошедшие выходные пришло много рисунков от детей со всех уголков Татарстана Редакция газеты «Комсомольская правда» очень рада активности детей, их родителей и педагогов. Так держать!

Напоминаем и призываем принять участие в Конкурсе рисунков для детей-инвалидов, который стал возможен благодаря поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Конкурс называется «Пусть всегда будет Солнце!». Тематика детских работ не имеет ограничения. А вот возраст - от 3 до 16 лет. Для детей с ОВЗ, проживающих в Республике Татарстан.

Данияру Мухутдинову 5 лет. Его рисунок называется «Свобода». Он посещает МБДОУ «Карелинский детский сад общеразвивающего вида Балтасинского муниципального района РТ». Данияр очень веселый и общительный мальчик, у него очень огромный познавательный интерес, любит рисовать, лепить, играть в пальчиковые игры.

Шестилетний Егор Викторов свой рисунок назвал «Доброта повсюду». Он из деревни Куюки Пестречинского района. О себе Егор говорит:

«Я люблю мастерить из дерева. А ещё люблю ходить на робототехнику. Когда я вырасту, буду строителем».

Казанец Ильзат Мингалеев свой рисунок назвал «Корабль судьбы». Ему 12 лет.

Он хорошо учится в школе, любит рисовать, играть в шашки и шахматы и участвует в различных конкурсах. Занимается в музыкальной школе на синтезаторе и баяне, а также ходит на тренировки на льду в команду «Ак Барс Следж».

Айсылу Сайфуллиной - 13 лет, живет в Лениногорске. Свое творение она назвала «Мои мечты».

Айсылу занимается в художественной школе уже 4 года. Очень любит рисовать с детства, именно поэтому пришла в наш «Храм искусства». Композиция станковая ее любимый предмет. Она легко сочиняет и воплощает свои замыслы на листе. Айсылу учится в 6 классе школы. Любимые предметы - литература и английский язык.

Напоминаем нашим читателям, что в конкурсе могут принять участия дети с ОВЗ, проживающие в Татарстане.

Подать заявку можно по ссылке.

Там же заполняется форма и прикрепляется рисунок (не более двух).

Срок подачи до 14 ноября (но желательно как можно раньше).

Затем рисунки будут опубликованы на сайте «Комсомолки», где и пройдет народное голосование, которое завершится 15 декабря.

По его итогам будут объявлены победители. Лауреаты конкурса получат денежные призы и дипломы.

Оригиналы детских работ «Комсомолка» ждет по адресу:

420080, Казань, пр. Ямашева, д.10, офис 301

Присылайте творческие работы своих детей. Рисуйте и выигрывайте!