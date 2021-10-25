Как победить страх перед смертельной болезнью: Алия Валиева из Казани отправилась на ТВ-3, чтобы поверить в себя

Фото: ТВ-3

– Проблема – в голове! Нет ни единой причины страдать! У тебя хватит сил, чтобы поменять свою жизнь», – готова убедить каждого Анна Мавричева, звёздный коуч по личностному росту, колумнист Forbes, автор бестселлера о самопродвижении «Код публичности» и ведущий эксперт шоу ТВ-3 «Новый день», свежий выпуск которого увидит свет в эту пятницу, 29 октября, в 11:50.

Главной героиней новой серии станет 32-летняя Алия Валиева из Казани. У неё счастливый брак – заботливый муж, который содержит семью, и 4-летняя дочка. Однако наслаждаться жизнью девушке мешает тяжёлая наследственность. У Алии врождённая предрасположенность к онкологии: от рака умерли её бабушка и тётя, мама пережила рак груди. Год назад обследования показали положительный результат мутации генов рака и у Алии, после чего она начала готовиться к худшему – и совсем опустила руки. Чтобы научиться жить с мыслью о болезни, Алия обратилась к экспертам «Нового дня».

Фото: ТВ-3

– Ты не живёшь – ты ждёшь, пока заболеешь. Ещё ничего не произошло, и не факт, что произойдёт – а ты себя уже похоронила! А также похоронила жизнь своего мужа и ребёнка. Жизнь проходит мимо – это не черновик, у тебя не будет другой жизни, – настаивает Анна Мавричева.

И чтобы её слова не показались девушке пустым звуком, она познакомит Алию с иллюзионистом, актёром и ведущим Сергеем Сафроновым, участником популярного трио «Братья Сафроновы».

Однажды в ходе планового осмотра врачи обнаружили у него злокачественное заболевание – лимфому Ходжкина. Сергей прошёл курс химио- и лучевой терапии, и теперь готов на своём примере доказать каждому, что не стоит бояться неизвестности.

Фото: ТВ-3

Кроме того, команда шоу «Новый день» поможет Алие освоить новые кулинарные навыки, преобразиться внешне и воплотить одно из её самых заветных желаний.

Все, кто ждёт, когда же в их жизни начнётся новый день, но не знает с чего начать – включайте ТВ-3 каждую пятницу в 11:50 и вдохновляйтесь примером героинь популярного мэйковер-шоу ТВ-3!