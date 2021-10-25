Tele2 обновила сеть в 27 районах Татарстана

Tele2 подводит итоги технического развития за девять месяцев. Специалисты модернизировали 20% базовых станций во всех районах республики. Работы по расширению емкости сети проводились как в местах скопления людей в крупных городах, так и в удаленных малочисленных населенных пунктах. В результате скорость интернета в Татарстане выросла на 15%, а общий трафик в сети увеличился на 30%.

Tele2 продолжает работу по обеспечению высокоскоростным 4G-интернетом и голосовой связью жителей Татарстане. За девять месяцев этого года в республике 20% базовых станций прошли реновацию. Технические специалисты установили на них дополнительное оборудование стандарта LTE, благодаря чему скорость загрузки данных в 27 районах республики увеличилась на 15% раза. За прошедшие 9 месяцев интернет-трафик в сети вырос на 30%.

В четвертом квартале техническая дирекция приступит к проекту по оснащению базовых станций дополнительным оборудованием диапазона 800 МГц. Технология обеспечивает широкое покрытие малонаселенных территорий в сельской местности, а также уверенный прием голосовой связи внутри зданий со сложными конструктивными решениями, на цокольных этажах и парковках, в лифтах и подвальных помещениях.

Tele2 планирует провести работы во всех районах региона, на первом этапе базовые станции в частотном диапазоне 800 МГц будут установлены в Бугульме, Заинске, Альметьевске, Чистополе и Набережных Челнах. Проект позволит увеличить количество объектов LTE800 на сети оператора в Татарстане до 46% от общего количества базовых станций, что положительно повлияет на качество работы сети в целом.

Андрей Иванов, технический директор макрорегиона «Волга» Tele2:

«Tele2 системно работает по расширению зоны покрытия с учетом потребностей наших клиентов. Параллельно ведется модернизация оборудования на территории всех регионов. В этом году в числе приоритетных остаются задачи улучшение качества сигнала и увеличения емкость сети. На фоне новой волны пандемии потребность в стабильном доступе к современным цифровым сервисам и голосовой связи будет только расти, наша инфраструктура уже подготовлена к новым нагрузкам».