«Не хочу жить от зарплаты до зарплаты»: Ленар Хамитов - компания «УЮТокна», рассказал, как стать успешным предпринимателем!

- Работая обычным монтажником окон, я понял не хочу так всю жизнь! Не хочу жить от зарплаты до зарплаты и думать лишь бы хватило на оплату съемной квартиры.И решил… Уйду с наемных рабочих… А, что дальше то? Денег то нет! – рассказывает Ленар Хамитов.

На последние 3 000 рублей в кармане он напечатал флаеры с надписью: «ОКНА НЕ ДОРОГО» и пошел к торговому центру, раздавал листовки и с каждым прохожим беседовал лично, просил дать рекомендации, кому из друзей и знакомых он мог бы быть полезен.

- В какой-то момент в голове поселилась мысль: наверное, не мое, пойду снова работать наемником. Но через месяц пошли первые заказы, - вспоминает Ленар.

Около трех лет, он находился на этом уровне и вроде все хорошо, накопил на средненькую иномарку, взял дом в ипотеку. Но захотелось следующего этапа, но все мои попытки увеличить количество клиентов не увенчались успехом.

- И тут я понял, мне не хватает знаний, не хватает окружения, о котором все говорят и которое могло бы тянуть за собой вверх. Пошел учиться, да, да… учиться бизнесу… Приобрел наставника с большим опытом в этой сфере, обрел много друзей и знакомых среди предпринимателей и стал расти вместе с ними, стал тянуться к ним, - говорит мужчина.

Он систематизировал свой бизнес, перестал все держать в голове и записывать в блокнотик.

- И снова затык. Я перестал что либо успевать, я был и замерщиком, монтажником, продажником и маркетологом, а мой офис, это вечно движущийся автомобиль, - вспоминает Ленар Хамитов.

И тут его наставник сказал: «ДЕЛЕГИРУЙ! В этом успех каждого бизнеса!»

- Ага, как же? Ведь я все привык держать под контролем! Но наступил момент, когда из-за своей занятости я стал терять потенциальных заказчиков! И я принял для себя решение, не легкое решение. Открыл офис и нанял своих первых сотрудников. Было тяжело научить и самое главное доверится, но я это сделал! Освободил себя от монтажных работ, я стал больше внимания уделять продвижению. И моя компания, и мои доходы стали расти! – рассказывает предприниматель.

Сейчас его цель - создать большую компанию, с командой успешных людей, выйти за пределы Казани и развиваться в других направлениях.

- Для этого я ищу новые пути развития себя и своих сотрудников. Ничего не приходит в жизни просто так, для всего приходится прикладывать усилия. Иногда бывает очень сложно, иногда опускаются руки и ничего не хочется делать. Но зная свою цель, желая достичь ее всей душой, иди к ней и непременно получишь результат. Только вперед! – уверен Ленар.

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