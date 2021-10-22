Конкурс рисунков детей-инвалидов «Пусть всегда будет Солнце!»: обзор поступающих конкурсных работ

Фото: Мария ЛЕНЦ

В адрес «Комсомолки» продолжают поступать рисунки на Конкурс для детей-инвалидов, который стал возможен благодаря поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Конкурс называется «Пусть всегда будет Солнце!». Тематика детских работ не имеет ограничения.

Так, из Набережных Челнов поступили творческие работы сразу от двух юных художников.

Наиль Хикматулин учиться в 9-ом классе ГБОУ «Набережночелнинская школа 68». Его рисунок так и называется «Пусть всегда будет Солнце!».

- Наиль очень добрый, общительный мальчик. Он любит учиться, хорошо запоминает стихи и мечтает научиться ходить, - рассказывает о нем учитель Серегина Наталья Анатольевна.

А Софья Трунова прислала два своих рисунка – «На лугу» и «Наша дружная семья». И оба они очень светлые и добрые, отвечают главному девизу нашего конкурса – «Пусть всегда будет Солнце!». Юной художнице 11 лет, учится в 4 классе школы-интерната «Омет». Мама - Наталья Трунова, пишет о дочке, что она «любит петь, рисовать, гулять, увлекается игрой в дартс».

Напоминаем нашим читателям, что в конкурсе могут принять участия дети от 3 до 16 лет с ОВЗ, проживающие в Республике Татарстан.

Подать заявку можно по ссылке.

Там же заполняется форма и прикрепляется рисунок (не более двух).

Срок подачи до 14 Ноября (но желательно как можно раньше).

Затем рисунки будут опубликованы на сайте «Комсомолки», где и пройдет народное голосование, которое завершится 15 декабря.

По его итогам будут объявлены победители. Лауреаты конкурса получат денежные призы и дипломы.

Оригиналы детских работ «Комсомолка» ждет по адресу:

420080, Казань, пр. Ямашева, д.10, офис 301

Присылайте творческие работы своих детей. Рисуйте и выигрывайте!