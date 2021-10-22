Нерабочие дни в Чувашии с 30 октября по 7 ноября 2021 года: что будет работать

В частности, кафе и рестораны, которые уже получили статус свободной от COVID-19 зоны, продолжат принимать клиентов. Фото: Иван МАКЕЕВ

Нерабочие дни в Чувашии с 30 октября по 7 ноября 2021 года также предполагают введение дополнительных коронавирусных ограничений.

Так, глава региона Олег Николаев согласился с предложением руководителя Роспотребнадзора республики Надежды Луговской ввести их в организациях, оказывающих персональные, бытовые услуги, торговли, за исключением продовольственных магазинов и аптек, а также на предприятиях общепита, кроме кафе и ресторанов, которые уже получили статус свободной от COVID-19 зоны. По данным Минэкономразвития республики, его получили 83 объекта общепита.

Помимо этого, было предложено приостановить работу и физкультурно-оздоровительных комплексов, ряда других заведений и запретить все массовые мероприятия.

При этом Олег Николаев решил рассмотреть вариант введения дополнительных ограничений уже со следующего вторника, 26 октября, в семи районах Чувашии, где есть наиболее высокий риск распространения COVID-19: Алатырский, Аликовский, Вурнарский, Красноармейский, Мариинско-Посадский, Шумерлинский и Яльчикский.