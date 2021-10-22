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Происшествия22 октября 2021 11:58

Во Владимирской области в ДТП с автобусом и грузовиком погибли четыре жителя Чувашии

Также в аварии пострадали еще шесть человек
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
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Несмотря на то, что основной удар пришелся на перед автобуса, его водитель смог выжить.

Несмотря на то, что основной удар пришелся на перед автобуса, его водитель смог выжить.

Фото: скриншот

В эту пятницу, 22 октября, в 3.20 в Судогодском районе Владимирской области на 186 километре федеральной трасы М-7 «Волга» водитель автобуса «Мерседес-Бенц» по пока неустановленной причине на скорости съехал с дороги. Он вылетел на обочину, где врезался в стоящий грузовик «Скания» с прицепом.

- В ДТП погибли четыре человека, еще шесть пострадали. Водитель «Скании» не пострадал, - сообщили в МВД Владимирской области.

Как стало известно, в данном автобусе помимо водителя, который выжил, ехали девять пассажиров, все они из Чувашии и возвращались домой из Рязанской области, а также Москвы.

У пострадавших диагностировали различные травмы, в том числе, ушибы внутренних органов, переломы и закрытая черепно-мозговая травма. Их с места аварии увезли на «скорой» в больницу Владимира.

Как сообщил «Комсомолке» собственный источник в правоохранительных органах, автобус попавший в аварию принадлежит индивидуальному предпринимателю из Чувашии. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту произошедшего ДТП.

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