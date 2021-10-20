Конкурс рисунков детей-инвалидов «Пусть всегда будет Солнце!»: обзор первых конкурсных работ

Фото: Олег УКЛАДОВ

«Комсомольская правда» в Татарстане при поддержке Президентского фонда культурных инициатив продолжает активный приём заявок на конкурс рисунков для детей-инвалидов - «Пусть всегда будет Солнце!». Темы – самые разные.

Представляем вам новые работы конкурсантов.

Гимадеев Ранэль (13 лет) прислал картину «Счастливый Слонёнок»

Ранэль очень любит рисовать, занимается верховой ездой, плаванием, а также выкладывает прекрасные картины из шерсти. Незначительные ограничения никак ему не мешают в создании произведений искусства.

А вот работа Аминова Рузиля «Волшебная рыбка»

Рузилю 11 лет, он учится в 3 классе, очень люблю рисовать и участвовать в разных конкурсах.

Напомним, в конкурсе могут принять участия дети от 3 до 16 лет с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), проживающие в Татарстане.

Подать заявку на участие можно по ссылке.

Там же заполняется форма и прикрепляется рисунок (не более двух).

Срок подачи до 14 ноября 2021 года (но желательно как можно раньше).

Затем рисунки будут опубликованы на сайте «Комсомолки», где и пройдет народное голосование, которое завершится 15 декабря 2021 года.

По его итогам будут объявлены победители. Лауреаты конкурса, выбранные авторитетным жюри, получат денежные призы и дипломы.

Оригиналы детских работ «Комсомолка» ждет по адресу: 420080, Казань, пр. Ямашева, д.10, офис 301

Мы хотим сделать выставку.