В Чебоксарах ищут нового сити-менеджера

Власти Чебоксар приступили к поискам нового сити-менеджера, который заменит покинувшего в сентябре этот пост Алексея Ладыкова. Решение о проведении соответствующего конкурса было принято на прошедшем заседании Чебоксарского городского Собрания депутатов.

Попробовать свои силы в конкурсе на руководящую должность может практически любой желающий, с учетом действующих возрастных ограничений - от 18 до 65 лет. Чтобы принять участие, в срок до 10 ноября необходимо подать соответствующий пакет документов. Ожидается, что имя нового главы администрации горожане узнают во второй половине ноября.

- Полагаю, что нынешний конкурс будет конкурентным. Мы все заинтересованы в том, чтобы к руководству пришел человек профессиональный, опытный и инициативный, - отметил глава города Олег Кортунов.

Глава Чебоксар Олег Кортунов.

Оценивать кандидатуры будет специально созданная комиссия, в которую войдут 12 человек - их в равной степени назначат Чебоксарское городское собрание и глава Чувашской Республики. Кандидатам в рамках конкурсных процедур предстоит показать навыки руководящей работы, а также знание федеральных и местных законов. Заключительным этапом станет голосование в городском Собрании депутатов по предложенным кандидатурам.

Напомним, ранее столь ответственную должность на протяжении десяти лет бессменно занимал Алексей Ладыков. Однако 30 сентября он сложил полномочия в связи с переходом на новую должность: в соответствии с указом главы Чувашской Республики он был назначен на должность заместителя председателя Кабинета министров Чувашской Республики - полномочного представителя Чувашской Республики при Президенте Российской Федерации.

Утверждены кандидатуры на должность руководителя постоянно действующего секретариата Чебоксарского городского Собрания депутатов седьмого созыва - Светлана Лясина, а также на должность председателя постоянной комиссии Чебоксарского городского Собрания депутатов по социальному развитию - Ильдар Абызов.

До начала работы Собрания депутатов в торжественной обстановке глава города Чебоксары вручил вновь избранным народным избранникам Даниилу Захарову, Станиславу Гордееву, Владимиру Терентьеву, Елене Васильевой и Николаю Михайлову удостоверения и значки депутата.