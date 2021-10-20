Конкурс рисунков детей-инвалидов «Пусть всегда будет Солнце!»: поступили первые работы

Фото: Олег УКЛАДОВ

«Комсомольская правда» в Татарстане при поддержке Президентского фонда культурных инициатив запустила конкурс рисунков для детей-инвалидов - «Пусть всегда будет Солнце!». Темы – самые разные.

И вот в редакцию «Комсомолки» уже поступили первые работы. Автором одной из них является – пятилетний Гордей Каражаков из Казани.

- Гордей ходит в вальдорфскую группу детского сада, где к изобразительному искусству особый подход. Дети начинают свой творческий путь с изучения цвета. Поэтому картина Гордея не имеет четких линий и образов. Здесь передано настроение яркой, нарядной осени, - рассказывает его мать мальчика Инна Шайхутдинова.

Напомним, в конкурсе могут принять участия дети от 3 до 16 лет с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), проживающие в Татарстане.

Подать заявку на участие можно по ссылке.

Там же заполняется форма и прикрепляется рисунок (не более двух).

Срок подачи до 14 ноября 2021 года (но желательно как можно раньше).

Затем рисунки будут опубликованы на сайте «Комсомолки», где и пройдет народное голосование, которое завершится 15 декабря 2021 года.

По его итогам будут объявлены победители. Лауреаты конкурса получат денежные призы и дипломы.

Оригиналы детских работ «Комсомолка» ждет по адресу: 420080, Казань, пр. Ямашева, д.10, офис 301