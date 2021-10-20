Казанцы пришли в восторг от полного боли и отчаяния спекталя «Балтийского дома» «Анна Каренина»

Фото: baltic-house.ru

В Казань для участия во Всероссийском театральном Качаловском фестивале приехала труппа петербургского «Балтийского дома». В столицу Татарстана артисты привезли пьесу по роману Льва Толстого «Анна Каренина», постановщиком которой выступил Александр Галибин. Несмотря на то, что текст актеров временами совпадал с текстом книги, постановка вышла оригинальной и заслужила стоячие овации, которыми зрители одарили артистов после спектакля. Однако обо всем по порядку.

Перед нами все та же история - жена влиятельного чиновника Алексея Каренина Анна изменяет ему с молодым гвардейским офицером Алексеем Вронским, а после мучается угрызениями совести, стыдом перед обществом и тоской по сыну, оставшемуся жить с отцом. Казалось бы - ничего нового, но именно тот факт, что сюжет нам знаком, позволяет задуматься о том, а любила его главное героиня хоть кого-то или просто запуталась в себе? От поисков ответа на этот вопрос зрителей не отвлекает даже музыка, которая здесь рождается из привычных звуков - стука каблуков, россыпи камней, скрипа стекла или грохота металла.

Отсутствие антракта, несмотря на приличную длительность спектакля - 2 часа 20 минут, позволяет зрителей прочувствовать всю агонию, происходящую в душе Анны. У героини ведь также нет времени передохнуть от голосов в голове и отчаяния. Каренина в исполнении талантливой Ирины Савицкой то истерически смеется, то сходит с ума от страсти, то плачет, то кричит, а то просто беснуется по сцене не в силах понять, что с ней происходит и как себя успокоить. И все это - не «слишком» и не «недостаточно». Никаких сомнений в том, что актрисе удалось пропустить через себя всю бурю эмоций, заставляющую Анну в конце концов покончить с собой.

Безоговорочно веришь и Александру Муравицкому с Александром Галибиным, которые не просто сыграли Вронского и Каренина, а перевоплотились в них. Кажется, вот-вот и первый от любви застрелит противника, а второй так и умрет от несчастья, обрушившегося на него.

А каков хор! Речитативы осовременивают постановку, а повторение одних и тех же слов несколькими людьми напоминает рой назойливых пчел, который жалит главных героев.

«Анну Каренину» «Балтийского дома» в Качаловском театре может увидеть и 20 октября в 18:00. Следующий спектакль в рамках фестиваля - «Васса», состоится 22 числа. Свою интерпретацию одноименного произведения Максима Горького представит Казанский академический русский Большой драматический театр имени Качалова.