22 октября «День добрых дел» и Наталья Ипполитова помогут мамам освоить техники тайм-менеджмента

В рамках этого проекта, «День добрых дел» совместно с Натальей Ипполитовой организует различные мероприятия для женщин. Тема ближайшей встречи 22 октября – «Тайм-менеджмент современной мамы: как успеть «вот это вот всё».

Руководит клубом и модерирует встречи Наталья Ипполитова - психолог высшей категории с опытом работы более 22 лет, специалист по арт-терапии, бизнес-тренер. Помимо этого, Наталья сама – многодетная мама и прекрасно знает, как сложно в 24 часа уместить семью, работу и заботу о себе.

22 октября она проведет тренинг по тайм-менеджменту для участниц клуба, расскажет о различных методиках организации своего времени, научит правильно их применять. Личный опыт и многолетняя практика работы с женщинами-предпринимателями Натальи Ипполитовой убедили ее – с правильной организацией времени действительно можно успеть все. Уже на занятии женщины смогу потренироваться в планировании с применением новых знаний, поделиться успешным или не очень опытом и уйти с готовыми практическими решениями.

Встреча состоится в фонде 22 октября с 12.00 до 14.00 по адресу: ул. Калинина, 3. К работе клуба можно присоединиться в любое время, участие – бесплатное по записи по телефону: 8 (843) 236-65-61. Для обеспечения безопасности сотрудников и посетителей, при посещении фонда необходимо использовать маски.

СПРАВКА

«День Добрых Дел» - благотворительный фонд, созданный волонтерской группой в 2009 году. Среди основных проектов фонда:

Благотворительный склад «Хорошие руки» - первый в Казани и один из немногих в России централизованных пунктов приема, обработки, хранения и распределения бывшего в употреблении имущества граждан и организаций. 3 склада в г. Казань ежегодно обеспечивают одеждой, обувью и предметами быта около 12 тысяч малоимущих, многодетных, пенсионеров и другие незащищенные слои населения на безвозмездной основе.

Театр без границ – совместный проект фонда и Казанского ТЮЗа, который делает возможным комфортный просмотр спектаклей в театре одновременно и для здоровых зрителей, и для зрителей с инвалидностью. На спектаклях «Театра без границ» зрителям с проблемами со зрением тифлокомментатор через наушники описывает всё происходящее на сцене (декорации, эмоции и действия актёров), а сурдопереводчик помогает «услышать» спектакль слабослышащим с помощью языка жестов. В рамках проекта адаптированы 6 спектаклей из репертуара ТЮЗа. В 2021 году за реализацию проекта фонд признан победителем X Региональной премии «Серебряный Лучник» - Приволжье в номинации «Благотворительность и корпоративная социальная ответственность».

Знакомство с профессией – профориентационный проект, в рамках которого фонд организует экскурсии в различные организации для детей, в том числе из многодетных, малоимущих семей, из специальных учреждений. Цель – показать, как «выглядят» разные профессии изнутри, чтобы дать ориентир при выборе учебного заведения и профессии в будущем, помочь в социализации детей из неблагополучных семей и интернатов. Экскурсии проходят регулярно. За последние годы участники проекта побывали в театрах им. Г.Камала и Казанском ТЮЗе, ГосСовете РТ, аэропорту «Казань», ГТРК «Татарстан», LEDEL, «КАМАЗ-Мастер», «Пятерочке», Акульчеве, Икее, на заводе «Казаньоргсинтез», КНИТУ-КАИ им. Туполева, в метрополитене и др.

Социальное такси – сервис по перевозке пассажиров с ограниченными возможностями. Специальный автомобиль оборудован пандусом, креплениями и другими техническими средствами, обеспечивающими необходимое удобство для пассажиров, передвигающихся в инвалидных колясках. Все перевозки осуществляются бесплатно, проект финансируется за счет благотворительных пожертвований граждан и организаций. Наиболее популярные маршруты – в больницы, поликлиники, реабилитационные центры.

Сайт фонда «День добрых дел», телефон: 8 (843) 236-65-61.