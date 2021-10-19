В столице Татарстана прошло освящение Казанской иконы Божией Матери для Казахстана

В Казанском соборе Казанского Богородицкого монастыря города Казани освятили написанную для Казахстана икону, список «мера в меру» с одного из наиболее почитаемых ликов Богородицы - Казанской иконы Божией Матери. Особый смысл действию придало и то, что чин освящения проводили в непосредственной близости от того места, где в 1579 году и была обретена икона Богородицы Казанская.

Чин освящения в сослужении с клириками епархий Татарстана и Казахстана и в присутствии прихожан и паломников провели митрополит Астанайский и Казахстанский Александр и митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл.

Предваряя богослужебное действо, митрополит Александр поблагодарил казанского предстоятеля за приглашение посетить историческую столицу Татарстана и рассказал собравшимся о своем стремлении дать казахстанским верующим возможность молиться перед чтимым образом Пресвятой Богородицы.

- Не каждый человек может из Казахстана приехать и поклониться чудотворным святыням России, - сказал митрополит. - Но мы будем иметь в Казахстане лик, который будет утешать божий народ – людей, которые живут на земле, обильно политой кровью новомучеников. Святейший Патриарх Алексий Второй назвал Казахстан открытым небу антиминсом, где страдали и взошли на небо множество архипастырей, пастырей, монашествующих и мирян нашей церкви. И вот по благословению нынешнего предстоятеля Русской Православной Церкви, святейшего Патриарха Кирилла, с доброго благословения владыки митрополита Казанского Кирилла мы совершаем чин освящения новосозданного образа Казанской иконы Божией Матери – чтобы увезти его на землю Семиречья, в Великую степь – для духовного утешения православного народа.

В свою очередь владыка Кирилл поблагодарил Господа и Пресвятую Богородицу за возможность принять гостей из Казахстана и оказать содействие в благом деле. Он также упомянул о том, что много лет назад одной из форм проповеди митрополит Александр выбрал создание списков с чтимых образов Богородицы и преподнесение их в дар православным епархиям.

Перед богослужением чудотворную Казанскую икону Божией Матери извлекли из киота, где она находится постоянно, и в процессе освящения приложили к ней новонаписанный образ, который вскоре доставят в Казахстан.