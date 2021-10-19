В Нижнекамске на детской площадке мужчина приставал к девочкам и просил потрогать его за деньги

Мужчина делал все это средь бела дня, не боясь прохожих. Фото: скриншот с видео

В полицию Нижнекамска обратились родители двух семилетних девочек. По их мнению, дети едва не стали жертвой педофила.

Как рассказали сами девочки, когда они играли на одной из детских площадок, к ним начал приставать странный мужчина. Он предлагал им помассировать его половой орган за деньги. Девочки отказались и сообщили об этом родителям.

- В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали нигде неработающего 45-летнего местного жителя, - сообщили в МВД Татарстана.

В задержании мужчины полицейским помогли записи с уличных камер видеонаблюдения. Так, его засняли во дворах домов на проспекте Мира, в двух микрорайонах и около школы №37.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье «насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста».

- Задержанный от отдачи показаний отказался в соответствии со статьей №51 Конституции России, - в свою очередь отметили в следственном комитете Татарстана.

Пойманного мужчину вскоре отвезут в суд, чтобы тот избрал для него меру пресечения на время следствия. Правоохранители намерены настаивать на заключении под стражу.