Tele2 подарила малому бизнесу 285 тысяч минут общения

Tele2 в Татарстане проанализировала спрос на услуги связи среди корпоративных клиентов с апреля по сентябрь. В этот период для поддержки малого и среднего бизнеса Tele2 удвоила объем интернет-трафика и голосового общения новым абонентам-предпринимателям. Какую именно опцию получить в двойном размере, клиенты решали сами, при этом три четверти предпринимателей выбрали дополнительные минуты.

Tele2 постоянно развивает эффективные сервисы для бизнеса, благодаря чему в Татарстане в 2,2 раза выросло количество подключений к пакетным тарифам для предпринимателей. Новые корпоративные абоненты преимущественно работают в сферах услуг и индустрии красоты, перевозок, ресторанном бизнесе и онлайн-торговле.

С апреля Tele2 предоставляла новым бизнес-абонентам двойной объем мобильного интернета или звонков на номера других операторов. За время действия акции предприниматели Татарстана получили более 285 000 дополнительных минут или 6,5 месяцев круглосуточного голосового общения. Корпоративные клиенты, выбравшие трафик, использовали более 2,1 ТБ бонусного мобильного интернета, это объем 620 000 фотографий. Помимо двойного пакета минут или гигабайт линейка «Мой бизнес» включает безлимитные звонки внутри сети, неограниченный доступ к картам и навигатору, а также бесплатный трафик в соцсетях.

Алексей Сидоров, коммерческий директор макрорегиона «Волга» Tele2:

«Один из приоритетов в работе с бизнес-абонентами – создание комфортных условий использования услуг мобильной связи для всех клиентов вне зависимости от размера предприятия или компании. Чтобы поддержать B2B-партнеров, Tele2 продлевает действие акции по удвоению мобильного и голосового трафиков до конца октября. Для новых корпоративных клиентов на тарифных планах «Мой бизнес» будет предоставлен увеличенный пакет гигабайтов и минут. Какую из опций получить, предприниматели могут решить сами, ориентируясь на свои потребности».