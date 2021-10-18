Стало известно, когда в Татарстане выпадет первый снег

Он будет идти наравне с дождями. Фото: Евгения ГУСЕВА

Сейчас на погоду в республике влияет атмосферный фронт. Так, во вторник, 19 октября, местами пройдет небольшой дождь, днем температура воздуха ожидается в пределах от +6 до +11 градусов, сообщает Гидрометцентр Татарстана.

Также, по его прогнозам, дождь будет наблюдаться в отдельных районах региона и в среду, 20 октября. При этом хорошенько похолодает: ночью – от +1 до -4, днем – от +2 до +7 градусов.

А в четверг, 21 октября, в Татарстане ожидается первый снег, правда, он будет мокрым. Так, днем с приближением активного фронтального раздела он выпадет в отдельных районах. Вместе с этим ожидается сильный юго-западный ветер порывами до 15-20 м/с. Ночью снова похолодает – от 0 до -5 градусов, а днем столбики термометров поднимутся максимум до +7.

Далее – 22 и 23 октября, по предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, республика окажется в теплом секторе перемещающегося по северным широтам циклона. Это принесет очередное потепление: ночью – от 0 до +5, днем – от +9 до +14 градусов. Но при этом местами продолжат идти дожди и мокрый снег, а также ожидается сильный ветер.