Октябрь - месяц осведомленности о Синдроме Дауна

Лишняя хромосома вызывает у людей характерные симптомы: плоская переносица, монголоидный разрез глаз, уплощенное лицо и затылок, а также отставание в развитии и сниженную сопротивляемость к инфекциям. Совокупность этих симптомов называется синдром. Он получил название в честь врача Джона Дауна, который первым взялся за его исследование.

Малышей, рожденных с 47 хромосомами, еще называют «солнечные дети». Добрые, ласковые и терпеливые - такими видим их мы. Кстати, многие родители, воспитывающие таких детей, утверждают, что дети не страдают от своего состояния. Они растут веселыми и счастливыми, никогда не лгут, не испытывают ненависти, умеют прощать. Родители таких малышей считают, что лишняя хромосома не болезнь, а особенность. Ведь их солнечное тепло так заразительно, что распространяется на всех, кто счастлив находиться рядом.

И эта особенность требует создания особенных условий для развития солнечных детей. В 21 веке у нас есть все возможности, чтобы их организовать.

В мире есть множество примеров, когда солнечные люди успешно обучались и находили себя в профессиональной сфере. Для людей с этой особенностью жизненно важно быть полезными обществу, иначе многих из них настигает деградация.

В этом году мы готовимся к запуску нового проекта "Лучики", благодаря которому целый класс деток с синдромом Дауна будет готовиться к поступлению в школу с помощью специалистов в нейрокоррекции, логопедии, сенсорной интеграции. Детки будут учиться писать, читать и считать, слушать учителя, выполнять задания, что, конечно, очень поможет им в дальнейшем.

Внести свой вклад в реализацию этого проекта Вы можете, обратившись к нам, или найдя этот проект на Добро Mail.Ru.

#прикосниськсолнцу, #бфальпари, #благотворительныйфондальпари