Сила в единстве: ХАЯТ Россия продолжает оказывать благотворительную помощь медицинским учреждениям Татарстана

В начале октября 2021 года ХАЯТ Россия, лидер рынка бумажно-гигиенической продукции в России, осуществил благотворительную поставку бумажных изделий первой необходимости в Республиканскую клиническую больницу Министерства здравоохранения Республики Татарстан. Медицинское учреждение было снабжено 16.400 рулонами туалетной бумаги и 6 444 рулонами кухонных полотенец брендов Papia и Familia, а также продукцией профессионального назначения Focus. Таким образом компания продолжает принимать активное участие в борьбе с пандемией и оказывает всестороннюю благотворительную помощь.

С вопросом дефицита бумажно-гигиенических изделий к генеральному консулу Турецкой Республики в Казани Исмету Эрикану обратился главный врач РКБ Минздрава РТ Рафаэль Шавалиев. Компания ХАЯТ Россия, производство которой локализовано на территории ОЭЗ «Алабуга» (Республика Татарстан), выразила готовность оказать поддержку и обеспечила учреждение товарами первой необходимости. В организации доставки продукции, переданной больнице на безвозмездной основе, также участвовали другие турецкие компании: АО Шишеджам Аутомотив Рус, Тракья Глас Рус и «Джошкуноз Алабуга». Оказанная поддержка позволит медицинскому учреждению и врачам направить все силы на снижение рисков распространения коронавирусной инфекции.

Метин Мете, Генеральный директор ХАЯТ Россия:

«ХАЯТ Россия, являясь ответственным производителем, считает своим долгом оказывать всевозможную помощь сфере здравоохранения. Мы на протяжении долгих лет занимаемся изготовлением продукции первой необходимости и полностью осознаем степень ее необходимости в медицинских учреждениях, особенно в такой непростой эпидемиологический период. В этот раз мы с прежней готовностью откликнулись на призыв клинической больницы Татарстана и внесли свой вклад в общую борьбу с коронавирусом».

- Вирус COV D-19, который появился в начале 2020 года, за короткий промежуток времени перерос в пандемию и оказал влияние на весь мир. В сложившихся условиях было недопустимым, чтобы Генеральное Консульство Турции безмолвно наблюдало за этой ситуацией. В связи с чем этим турецкие компании, ведущие свою деятельность в нашем консульском округе, приняли различные меры для поддержки учреждений здравоохранения, больниц Татарстана, – комментирует Исмет Эрикан, Генеральный консул Республики Турция в Казани. – Большую помощь в обеспечении медицинских учреждений гигиенической продукцией оказала компания «Хаят Кимья». Бумажно-гигиеническая продукция была безвозмездно передана в распоряжение Республиканской клинической больницы Министерства здравоохранения Республики Татарстан. Пример «Хаят Кимья» и других турецких компаний, оказавших содействие в данном вопросе, заслуживает высокой оценки.

Обеспечение бумажно-гигиеническими изделиями медицинских учреждений – не первый опыт благотворительности для компании. Так, в 2020 году более 130 000 рулонов туалетной бумаги и бумажных полотенец брендов Papia и Familia было отгружено в медицинские учреждения Подмосковья и Республики Татарстан при поддержке Министерства Здравоохранения Московской области и Генерального Консульства Турецкой Республики г. Казань. В 2021 году компания продолжает свою благотворительную деятельность и безвозмездно оказывает помощь больницам и клиникам России и Татарстана, в частности.

СПРАВКА

Основанная в Турции Группа компаний ХАЯТ «HAYAT KIMYA SANAYI A.S.» CJS Company, работает в сегменте FMCG с 1987 года. Специализируется на производстве чистящих и моющих средств под торговой маркой Bingo, санитарно-гигиенической бумажной продукции Papia, Familia, Focus, Teno, средств гигиены для женщин Molped, средств гигиены для детей Molfix, подгузников для взрослых Joly и Evony. Дочерние предприятия компании расположены в странах Ближнего Востока, Восточной Европы и Африки. Сегодня количество сотрудников по всему миру составляет около 8000 человек. Компания ХАЯТ КИМЬЯ осуществляет производство продукции на территории 18 заводов и реализует свои международные инвестиционные проекты в полном объеме.

Благодаря инновациям и высокой производительности на экспортных рынках, компания получила награду «Лучший научно-исследовательский центр» от Министерства науки, промышленности и технологий Турции в 2015 году. Кроме того, компания занимает 41-е место среди крупнейших экспортеров Турции и 47-е в топ-500 Стамбульской торговой палаты (ИСО). ХАЯТ КИМЬЯ является законодателем тенденций и пятым крупнейшим производителем в мире в сегменте детских одноразовых подгузников (9,7 млрд. единиц в год). Является крупнейшим производителем бумажной продукции на территории Ближнего Востока, Восточной Европы и Африки. Ежегодно мощность производства компании составляет 490 000 тонн продукции.

ХАЯТ РОССИЯ. Российские подразделения: ООО «ХАЯТ КИМЬЯ», ООО «ХАЯТ КОНСЮМЕР ГУДС» и ООО «ХАЯТ МАРКЕТИНГ», представляют «HAYAT KIMYA SANAYI A.S.» в Российской Федерации. ООО «ХАЯТ КИМЬЯ» получило статус резидента на территории ОЭЗ «Алабуга» в Татарстане 25 ноября 2011 года. В том же году была создана компания OOO «ХАЯТ МАРКЕТИНГ», которая является эксклюзивным дистрибьютером всей готовой продукции, произведенной российским заводом ХАЯТ КИМЬЯ.

Завод в Елабуге был введен в эксплуатацию 9 февраля 2015 года и выпускает санитарно-гигиеническую бумагу (туалетная бумага, салфетки, бумажные полотенца) из 100% целлюлозы с производственной мощностью 140 тысяч тонн в год. на данный момент в ХАЯТ Россия работает около 900 человек.

ХАЯТ КИМЬЯ является 2-м крупнейшим производителем санитарно-гигиенической продукции в России. В соответствие с данными Нильсен, за полный 2020 г. доля рынка российского производства ХАЯТ КИМЬЯ составляет 25% по туалетной бумаге и 33%– по полотенцам.