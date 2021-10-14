Казань примет участие в масштабной гуманитарной акции к Международному дню борьбы за ликвидацию нищеты

Акцию проводит благотворительный фонд «Фонд продовольствия «Русь» совместно с федеральными торговыми сетями в преддверии Международного дня борьбы за ликвидацию нищеты и Всемирного дня продовольствия. Жители Казани смогут также поучаствовать в марафоне и деятельно помочь нуждающимся.

Механика продовольственного марафона проста и очень удобна. Для этого в указанные дни нужно прийти в магазин, где проходит акция, купить продукты питания с длительными сроками хранения и отдать их волонтеру фонда, который стоит за кассами магазина, либо положить в специально отведенный короб для сбора гуманитарной помощи. Из собранных товаров волонтеры сформируют продуктовые наборы для нуждающихся семей с детьми, одиноких пенсионеров.

В акции Фонда «Русь» в Казани участвуют отдельные магазины Пятёрочка:

- ул. Вишневского, 49

- ул. Зеленая, 87 (Константиновка)

- ул. Сибирский тракт, 17

- ул. Челюскина,31

- ул. Юлиуса Фучика, 105А

- пр. Ямашева, 97, п.1032

Полный перечень магазинов и городов можно посмотреть на сайте фонда.

- Каждый человек имеет право жить достойно, - отмечает президент Фонда «Русь» Юлиа Назарова, - еда и питье есть базовая потребность любого живого существа. Невозможность обеспечить себя и свою семью продуктами в силу нехватки денег приводят к тому, что часть населения планеты болеет и страдает от недоедания. В России тоже есть семьи, которые нуждаются даже в самом необходимом. Пакет гречки, бутылка масла, подаренные вами, будут для них большим подспорьем. Поэтому в преддверии таких важных памятных дат, мы хотим привлечь внимание общественности к тому, что есть инструменты борьбы с бедностью, недоеданием, нищетой. Каждый житель страны может внести свой вклад, поучаствовать в наших акциях «Корзина доброты» в магазинах Пятёрочка и Перекресток и «Продукты в помощь» в магазинах Дикси.

Всемирный день продовольствия был провозглашен ООН в 1979 году и отмечается он 16 октября, а через 15 лет ООН установил еще одну памятную дату – 17 октября – как День борьбы за ликвидацию нищеты. В этот период мировое сообщество уделяет особое внимание вопросам доступности продовольствия, его качества, голода, недоедания и нищеты. Благотворительный фонд «Фонд продовольствия «Русь» как единственный в России банк еды активно практикует программы фудшеринга (досл. обмен едой) и промышленного фудшеринга в частности. Программы фонда позволяют перераспределять продовольственные ресурсы таким образом, чтобы обеспечивать нуждающиеся слои гуманитарной помощью, уменьшать объемы нерационально использованных, выброшенных на свалку продуктов питания, снижать вред экологии страны. Таким образом, технология промышленного фудшеринга является неотъемлемой составляющей экономики замкнутого цикла, или модели производства и потребления, базирующейся на рациональном использовании ресурсов. Только с 2012 года Фонд «Русь» бесплатно раздал нуждающимся по всей России более 40 тысяч тонн товарной помощи.

СПРАВКА

БФ Альпари является партнером Фонда «Русь» в Татарстане с 2013 года.

Фонд продовольствия «Русь» — это всероссийская благотворительная организация. Фонд стал первым и единственным в России «банком еды» или «банком продовольствия»: оказывает помощь продуктами питания и прочими товарами социально незащищенным слоям населения по всей России.

Банки еды являются эффективным интегрированным в производственно-сбытовые цепочки решением по ликвидации нищеты, голода, и сокращению продовольственных потерь и пищевых отходов. Это своего рода “зеленые” решения. Одной из важнейших программ Фонда является «промышленный фудшеринг», в рамках которого Фонд «спасает» нераспроданные продукты и товары первой необходимости с не истекшим сроком годности от уничтожения, используя их как ресурс для оказания помощи социально незащищенным категориям населения по всей стране. Работа идет с крупнейшими российскими производителями товаров народного потребления, торговыми сетями и сетями общественного питания, которые по договорам пожертвования на постоянной основе передают свои товары в Фонд продовольствия «Русь» с заводов и складов. Речь идет об излишках товаров, которые по какой-то причине не продаются (падение спроса, сезонность и т.д.), но которые абсолютно пригодны к употреблению с точки зрения российского законодательства.

Таким образом, технология работы банка еды эффективно борется с уничтожением продовольственных излишков, внося свой вклад в сохранение экологии, с одной стороны, и решает задачу по обеспечению продовольственной безопасности страны, направляя продукты нуждающимся, с другой стороны.

С 2015 года Фонд стал внедрять программу продовольственных марафон (по технологии - «фуд драйв» с англ. «food drive») по сбору продуктов питания в магазинах в тележки и короба. Наибольшее распространение получили продовольственные марафоны «Корзина доброты» и «Продукты в помощь».

Бесплатные продукты от Фонда получают малоимущие семьи с детьми, пожилые и люди в трудной жизненной ситуации. Распределение продуктов происходит через сеть собственных отделений Фонда, епархии и приходы храмов Русской Православной Церкви и иные религиозные организации, благотворительные организации, а также органы социальной защиты населения. Фонд работает более чем 300 пунктов выдачи помощи, распределяя ежегодно от 6 до 8 тысяч тонн бесплатных товаров, что делает Фонд продовольствия «Русь» самой крупной организацией по оказанию продовольственной помощи и третьей по величине НКО в рейтинге всех благотворительных фондов в стране.