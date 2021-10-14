За каждым найденным предметом - чья-то судьба

Помнить о прошлом своего народа, осознавать и ценить величие героического подвига простых солдат, сражавшихся за нашу Родину. Эти слова для подрастающего поколения не должны быть пустым звуком. Как узнать «живую» правду о той войне? Кто такие поисковики – добровольцы и зачем они выезжают на места кровопролитных боев времен Великой Отечественной войны? На эти вопросы пытались дать ответы школьникам на уроках мужества.

В ходе уроков школьникам рассказали о работниках АО «Транснефть – Прикамье», являющихся на волонтерской основе участниками поисковых отрядов. Волонтеры ежегодно выезжают в поисковые экспедиции, которые проводятся в рамках Всероссийской акции «Вахта Памяти» в разных регионах страны. Некоторые артефакты, найденные работниками на полях сражений Великой Отечественной войны, нашли свое достойное место в экспозиции корпоративного музея. В рамках «Урока мужества» школьников познакомили с наиболее интересными экспонатами и работой поисковых отрядов.

Рассказы о буднях поисковиков, представленные находки погрузили детей в атмосферу военных лет.

- За каждым найденным предметом стоит история чьей-то судьбы, - отметил Дмитрий Юдин, командир военно-патриотического отряда «Выстрел».

Отряд ежегодно выезжает в Волгоградскую область на места боев Сталинградской битвы. Там в 1942-43 годах сражалась 120-ая стрелковая дивизия (II), сформированная в Казани в 1942 г. Сотни тысяч наших солдат отдали свои жизни, большинство из них числятся пропавшими без вести. Поисковики делают все возможное, чтобы выполнить долг перед павшими солдатами и вернуть им имена. Тема урока не оставила никого равнодушным. Ребята задавали очень много вопросов, старались прикоснуться к «живым» отголоскам войны, и долго не отпускали спикеров.

- Поисковые отряды занимаются важной патриотической работой. Каждый привезенный экспонат – это преодоление трудностей, умение работать в группе, жизнь во время экспедиции в полевых условиях. Мы, как школьный музей, стараемся освещать результат той важной и сложной работы, которую делают поисковики, - отметила Татьяна Бурганова учитель истории и обществознания МБОУ «Школа №91».

- Благодарим за проведенный нам урок. Материал был интересным, на понятном нам языке. Я узнала, что поисковое движение прогрессирует, у него много участников, и некоторые взрослые выезжают на экспедиции даже со своими детьми, - поделилась своими впечатлениями Вера Емелина, ученица МБОУ «Школа №91».

- Сегодня на уроке мужества я увидел много разных предметов эпохи войны. Я узнал, что есть люди, у которых есть большое желание найти тех, кто отдал жизнь ради спасения нашего народа. Меня поразило, каким мужеством обладали наши солдаты, чтобы спасти будущее поколение, - говорит Артур Шаймуратов, ученик СУНЦ IT-лицея КФУ.

Уроки мужества являются важной частью долгосрочного волонтерского проекта АО «Транснефть – Прикамье» - «Поклонимся Великим тем годам». В рамках этой инициативы работники предприятия на добровольческой основе регулярно участвуют в благоустройстве памятников и обелисков, посвященных Великой Победе, международной акции «Сад памяти», Всероссийской акции «Вахта памяти», а также иных мероприятиях социально-патриотической направленности.

Волонтерский проект ориентирован на преемственность традиций и сохранение памяти о героях Великой Отечественной войны.