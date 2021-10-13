Не хуже Джо Райта – Tele2 сделает скидку на смартфоны Samsung

Tele2 сообщает об особых условиях на покупку смартфонов в фирменной розничной сети. Модели устройств Samsung, на которые известные режиссеры сняли фильмы для кинофестиваля в Пусане, можно купить со скидкой 15%. Стоимость по специальной цене составляет от 13 000 до 90 000 рублей.

Посетители фирменной розницы Tele2 теперь могут приобрести смартфоны для создания видеоконтента профессионального уровня по выгодной цене. Одним из вариантов могут стать модели Samsung. На этой неделе на международном кинофестивале в Пусане несколько режиссеров, среди которых британец Джо Райт, продемонстрируют возможности бренда и представят работы, полностью снятые на смартфоны Samsung серии Galaxy. Авторы создавали видеоряд с помощью разных моделей от S10+ и А51 до новейших S21 Ultra 5G. Пример модных фильммейкеров может вдохновить пользователей на творчество с использованием смартфонов бренда.

Tele2 предлагает клиентам приобрести по выгодной стоимости комплект: смартфон Samsung, страховка гаджета и услуги связи. Продавцы-консультанты помогут подобрать страховую программу и подходящий тариф, необходимо также пополнить баланс на три месяца использования услугами. Полис позволяет защитить устройство от поломок, заливания жидкостью, пожара и кражи. Скидка на комплект с Samsung в салонах связи Tele2 по акции «Комбо в салонах связи Tele2» составляет 15%, а на некоторые модели 20% от розничной цены гаджета. Подробнее о спецпредложении можно узнать в салонах связи оператора и на сайте Tele2.

Съемки фильмов на смартфоны Samsung – не первый подобный случай в истории. Четыре года назад американский кинорежиссер Стивен Содерберг снял киноленту «Не в себе» на iPhone 7 plus. В розничной сети Tele2 «яблочные» устройства, в том числе новейший iPhone 13, также можно купить со скидкой 15% по акции «Комбо в салонах связи Tele2».